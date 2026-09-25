'Opet si ga htjela poljubiti!': Lara zbog poljupca napala Alju, a ona joj brutalno odbrusila: 'Nismo u vrtiću!'

Strasti u vili 'Love Islanda Adria' ne smiruju se ni na sekundu!

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Dnevni zadatak zahtijevao je od natjecateljica da slože svoju "fantastičnu četvorku" i podijele momke po bazama intimnosti. Pravilo je bilo jasno što je baza viša, to su zadaci provokativniji, a na četvrtoj, najnapetijoj bazi, pao je i pravi poljubac. Kada je Alja za svoj poljubac bez oklijevanja odabrala Anthonyja, u vili je momentalno nastao muk. Iako su ovakve igre osmišljene da testiraju granice i podignu temperaturu, Lari se Aljin potez nimalo nije svidio te je u tome vidjela direktnu provokaciju.

icon-expand icon-close icon-close Alja, Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Otvoreni napad nakon igre: 'Opet si ga htjela poljubiti!'

Čim su se kamere sklopile, tenzije su eksplodirale. Lara je vidno iznervirana prišla Alji i sasula joj u lice koliko joj je cijela situacija bila neugodna, predbacujući joj da je za poljubac mogla odabrati bilo koga drugog poput mlađeg Luke ili Valentina: "Opet si ga htjela poljubiti!" Alja se nije dala zatekati te se odmah žestoko obranila. Objasnila je kako prema Anthonyju nema apsolutno nikakvih emocija niti ga želi dublje upoznavati, već je njezin odabir bio čista pragmatika budući da su se već ranije poljubili u jednom izazovu, smatrala je da je to najmanje "bezbolna" opcija.

icon-expand Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Odgovor koji je presjekao raspravu: 'Nismo u vrtiću!'