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Love Island Adria

'Opet si ga htjela poljubiti!': Lara zbog poljupca napala Alju, a ona joj brutalno odbrusila: 'Nismo u vrtiću!'

Strasti u vili 'Love Islanda Adria' ne smiruju se ni na sekundu!

RTL.hr
25.09.2026 09:00

Dnevni zadatak zahtijevao je od natjecateljica da slože svoju "fantastičnu četvorku" i podijele momke po bazama intimnosti. Pravilo je bilo jasno što je baza viša, to su zadaci provokativniji, a na četvrtoj, najnapetijoj bazi, pao je i pravi poljubac.

Kada je Alja za svoj poljubac bez oklijevanja odabrala Anthonyja, u vili je momentalno nastao muk. Iako su ovakve igre osmišljene da testiraju granice i podignu temperaturu, Lari se Aljin potez nimalo nije svidio te je u tome vidjela direktnu provokaciju.

Alja, Lara, Love Island Adria
Alja, Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Otvoreni napad nakon igre: 'Opet si ga htjela poljubiti!'

Čim su se kamere sklopile, tenzije su eksplodirale. Lara je vidno iznervirana prišla Alji i sasula joj u lice koliko joj je cijela situacija bila neugodna, predbacujući joj da je za poljubac mogla odabrati bilo koga drugog poput mlađeg Luke ili Valentina:

"Opet si ga htjela poljubiti!"

Alja se nije dala zatekati te se odmah žestoko obranila. Objasnila je kako prema Anthonyju nema apsolutno nikakvih emocija niti ga želi dublje upoznavati, već je njezin odabir bio čista pragmatika budući da su se već ranije poljubili u jednom izazovu, smatrala je da je to najmanje "bezbolna" opcija.

Alja, Love Island Adria
Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Odgovor koji je presjekao raspravu: 'Nismo u vrtiću!'

Vidno iznervirana što joj se pripisuju skriveni motivi, Alja je oštro odbrusila Lari i dala joj do znanja da se ne planira opravdavati za pravila igre:

"Stavila sam ga tamo jer je to bio izazov, to je bio zadatak. Nismo u vrtiću!"

Naglasila je kako i te kako poštuje zauzete parove u vili, navodeći primjer Roberta i Loren gdje točno zna gdje su granice, ali da neće trpjeti djetinjasto ponašanje i ljubomorne prozivke zbog televizijskog formata.

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