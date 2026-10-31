Opuštaju vas palme, sunce i ljubavne spletke u poznatoj vili? Na Voyo stiže nova sezona 'Love Island SAD'

Najpopularniji format na svijetu vraća se u svom dosad najžešćem i najslobodnijem izdanju, a novi nastavci ekskluzivno stižu na streaming platformu Voyo

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Ako ste mislili da ste vidjeli sve od ljubavnih spletki, vatrenih okršaja i neočekivanih obrata, pripremite se – jer na platformu Voyo uskoro stiže dugoočekivana osma sezona showa 'Love Island SAD'! Riječ je o emisiji koja je u svojoj najnovijoj eri potpuno pokorila društvene mreže, srušila sve rekorde gledanosti i postala apsolutni ljetni hit o kojem se mjesecima raspravljalo diljem svijeta.

icon-expand icon-close icon-close Love Island SAD FOTO: Voyo

Bez cenzure i s puno više slobode, osma sezona donosi najautentičnije emocije, najsočnije tračeve i dramatične odnose koji će gledatelje iz epizode u epizodu držati na samom rubu sjedala.

icon-expand Love Island SAD FOTO: Voyo

Zvijezda u ulozi voditeljice i omiljeni britanski glas

Nova sezona donosi i vrhunsku voditeljsku ekipu. Kroz sve napete ceremonije izbacivanja i neočekivane ulaske novih atraktivnih "bombshell" kandidata gledatelje vodi karizmatična Ariana Madix, poznata zvijezda emisije Vanderpump Rules, koja je svojom energijom i izravnim pristupom oduševila fanove diljem planeta. Za prepoznatljivi humor, britke komentare i smijeh do suza ponovno je zadužen legendarni narator Iain Stirling, čiji je glas postao zaštitni znak ove globalne senzacije.

icon-expand Love Island SAD FOTO: Voyo

Atraktivni samci i ove su se godine uselili u luksuznu vilu na egzotičnom Fidžiju, gdje borave pod stalnim pritiskom kamera i očiju javnosti, boreći se za ljubav, naklonost publike i bogatu novčana nagradu.

icon-expand Love Island SAD FOTO: Voyo

Voyo ostaje prva adresa za najbolju zabavu

Dolazak osme sezone Love Island USA samo je dio bogate ponude za sve prave obožavatelje ovoga žanra. Dok s nestrpljenjem iščekujemo početak emitiranja nove sezone, na platformi Voyo već sada možete uživati u omiljenim emisijama poput ekskluzivne 'Bombaškoljke', ali i istražiti ostale verzije ovog formata kao što su 'Love Island UK', 'Love Island All Stars', 'Love Island Games' te uzbudljive naslove poput 'Prljavo bogaćenje' i 'Bad Boyfriends'.

icon-expand Love Island SAD FOTO: Voyo