Osim ljubavi, pronašle su i jedna drugu: Alja i Anja iz 'Love Islanda' nerazdvojne su i nakon showa!

Iako su kamere u prvoj sezoni 'Love Island Adria' hvatale svaku romansu, trzavicu i spoj, najljepša nagrada koju su djevojke ponijele s Tenerifa definitivno su prijateljstva stvorena pod budnim okom javnosti. Među njima se posebno ističu Alja i Anja, koje su dokazale da pravo prijateljstvo opstaje i daleko izvan luksuzne vile

Boravak u izolaciji, suočavanje s izazovima i dijeljenje svakodnevnih trenutaka pod reflektorima na Tenerifeu zbližili su kandidate na načine koje je teško opisati onima koji to nisu proživjeli. Dok su se mnogi fokusirali na ljubavne zaplete, Alja i Anja izgradile su odnos koji nadilazi obične televizijske formate.

icon-expand icon-close icon-close Alja i Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Sudeći prema zajedničkim trenucima i druženjima koja redovito dijele s obožavateljima na društvenim mrežama, ove dvije omiljene islanderice postale su prave partnerice u zločinu – od zajedničkih obaveza, snimanja pa sve do opuštenih trenutaka u gradu.

icon-expand Alja i Anja, Love Island Adria FOTO: Instagram

Prijateljstvo koje ruši rekorde gledanosti

Gledatelji su imali priliku pratiti njihove uspone, padove i emotivne transformacije kroz cijelu sezonu, a činjenica da su ostale bliske i nakon što su se ugasila svjetla studija oduševila je njihove pratitelje. Pravi prijatelji u ovakvim showovima zlata vrijede, a Alja i Anja još su jednom potvrdile da uz dobar stil, zaraznu energiju i međusobnu podršku vanjski svijet nakon 'Love Islanda' može biti jednako zabavan kao i sama vila.

icon-expand Anthony i Alja, Gašper i Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo