Osim ljubavi, pronašle su i jedna drugu: Alja i Anja iz 'Love Islanda' nerazdvojne su i nakon showa!

Boravak u izolaciji, suočavanje s izazovima i dijeljenje svakodnevnih trenutaka pod reflektorima na Tenerifeu zbližili su kandidate na načine koje je teško opisati onima koji to nisu proživjeli. Dok su se mnogi fokusirali na ljubavne zaplete, Alja i Anja izgradile su odnos koji nadilazi obične televizijske formate.
Sudeći prema zajedničkim trenucima i druženjima koja redovito dijele s obožavateljima na društvenim mrežama, ove dvije omiljene islanderice postale su prave partnerice u zločinu – od zajedničkih obaveza, snimanja pa sve do opuštenih trenutaka u gradu.
Prijateljstvo koje ruši rekorde gledanosti
Gledatelji su imali priliku pratiti njihove uspone, padove i emotivne transformacije kroz cijelu sezonu, a činjenica da su ostale bliske i nakon što su se ugasila svjetla studija oduševila je njihove pratitelje. Pravi prijatelji u ovakvim showovima zlata vrijede, a Alja i Anja još su jednom potvrdile da uz dobar stil, zaraznu energiju i međusobnu podršku vanjski svijet nakon 'Love Islanda' može biti jednako zabavan kao i sama vila.
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