Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Osim ljubavi, pronašle su i jedna drugu: Alja i Anja iz 'Love Islanda' nerazdvojne su i nakon showa!

Iako su kamere u prvoj sezoni 'Love Island Adria' hvatale svaku romansu, trzavicu i spoj, najljepša nagrada koju su djevojke ponijele s Tenerifa definitivno su prijateljstva stvorena pod budnim okom javnosti. Među njima se posebno ističu Alja i Anja, koje su dokazale da pravo prijateljstvo opstaje i daleko izvan luksuzne vile

RTL.hr
11.11.2026 22:00

Boravak u izolaciji, suočavanje s izazovima i dijeljenje svakodnevnih trenutaka pod reflektorima na Tenerifeu zbližili su kandidate na načine koje je teško opisati onima koji to nisu proživjeli. Dok su se mnogi fokusirali na ljubavne zaplete, Alja i Anja izgradile su odnos koji nadilazi obične televizijske formate.

Alja i Anja, Love Island Adria
Alja i Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Sudeći prema zajedničkim trenucima i druženjima koja redovito dijele s obožavateljima na društvenim mrežama, ove dvije omiljene islanderice postale su prave partnerice u zločinu – od zajedničkih obaveza, snimanja pa sve do opuštenih trenutaka u gradu.

Alja i Anja, Love Island Adria
Alja i Anja, Love Island Adria FOTO: Instagram

Prijateljstvo koje ruši rekorde gledanosti

Gledatelji su imali priliku pratiti njihove uspone, padove i emotivne transformacije kroz cijelu sezonu, a činjenica da su ostale bliske i nakon što su se ugasila svjetla studija oduševila je njihove pratitelje. Pravi prijatelji u ovakvim showovima zlata vrijede, a Alja i Anja još su jednom potvrdile da uz dobar stil, zaraznu energiju i međusobnu podršku vanjski svijet nakon 'Love Islanda' može biti jednako zabavan kao i sama vila.

Anthony i Alja, Gašper i Anja, Love Island Adria
Anthony i Alja, Gašper i Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ne propustite novu sezonu 'Love Island SAD'! Čekaju vas nove ljubavne avanture, vrući spojevi i neočekivani obrati – gledajte sve odmah ekskluzivno na Voyo!

love island adria voyohr rtlhr alja i anja love island
Love Island Adria

Svečani party u povodu završetka Love Island Adria! Kandidati zablistali slaveći ljubav

Moglo bi te zanimati

Anthony je obilježio prvu sezonu 'Love Islanda': 'Narastao sam, naučio, pao i ponovno se uzdigao'

Zlatni par 'Love Islanda' bez filtera nakon pobjede: 'Nisam znao da smo najomiljeniji par Balkana'

Dirljiva objave Alje nakon 'Love Island Adria': 'Ovo me putovanje iznenadilo i gurnulo u smjerovima koje nisam očekivala

Mili se emotivno obratila fanovima showa 'Love Island Adria', a onda se oglasio i Luka!

Neočekivani spoj izvan Love Island vile: Luka drži Alisu na ramenima u videu koji je pokrenuo šuškanja

Nema opuštanja za zvijezde 'Love Islanda': Pogledajte tko s kim tulumari i gdje se provodi ova popularna ekipa

Pročitaj na Net.hr
Severina se oglasila o smrti Kristiana Josipa Periša i pozvala na akciju: 'Ovo nije izolirani slučaj'
Zakon braće, odnosno Prison Break: Evo kako danas izgledaju i čime se bave glumci kultne serije
Sjećate li se male Juanite iz 'Kućanica'? Sada je odrasla žena, a rijetko tko bi ju prepoznao
Måneskin se vraća: Omiljeni talijanski rokeri najavili zajednički nastup, poznato i gdje
Benzema birao samo ljepotice: Pogledajte žene koje su mu ukrale srce, a s trima ima i djecu
Mlada kantautorica Selestia izbacila hit s kojim se svi mogu poistovjetiti: Teško izlazi iz glave
Glumica Ana Marija Veselčić o novoj predstavi i 'Divljim pčelama': 'Katu bih poslala u toplice'
Russell Brand dobio jezivu prijetnju od repera koji služi doživotnu kaznu: 'Vidjet ćemo se'
Ivana Kovač prvi put snimljena u javnosti nakon očeve smrti
I Tomislav Tomašević se oprostio od Miše Kovača: Otkrio koji mu je njegov hit najdraži