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Love Island Adria

Ostavio posao policajca zbog 'Love Islanda', a sada ga kritizira i gradonačelnik: 'Potrošili smo vrijeme i novac na njegovu obuku'

San o slavi, ljubavi i bogatstvu. Sudjelovanje u globalno popularnom reality showu 'Love Island' za mnoge je prilika života, no za neke se pretvori u gorko razočaranje

RTL.hr
29.06.2026 17:00

Najnoviji primjer koji je uzburkao javnost je onaj Seana Reifela, sada već bivšeg policajca iz Bethlehema u Pennsylvaniji. Prije ulaska u američku verziju 'Love Islanda', Reifel je dao otkaz u policijskoj postaji. Ironično, gledateljima se u promotivnom videu predstavio riječima: 'Nisam model, nisam glumac; ja sam zapravo policajac'. Istina je, međutim, da je svoju značku i uniformu ostavio iza sebe. Njegova odluka izazvala je oštru reakciju gradonačelnika J. Williama Reynoldsa. 'Naša policijska uprava potrošila je mnogo vremena i tisuće dolara poreznih obveznika na njegovu obuku. Razočarani smo što je otišao jer sada imamo upražnjeno mjesto koje je nemoguće popuniti do sljedeće godine', izjavio je Reynolds. 

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

U ovoj ekonomiji?!'

Reifel nije jedini koji je zbog showa žrtvovao karijeru. I natjecateljica Trinity Tatum otkrila je da je dala otkaz kako bi sudjelovala u osmoj sezoni. Ova je odluka potaknula lavinu komentara na društvenim mrežama. 'Dati otkaz da bi išao na Love Island? U ovoj ekonomiji?!', glasio je jedan od tipičnih komentara na platformi X. 

Put do slave popločan je neizvjesnošću

Sudbina ovih natjecatelja podsjetnik je na visoke uloge koje prate ulazak u svijet reality televizije. Dok pobjednici osvajaju novčanu nagradu i slavu, mnogi drugi provedu tek nekoliko dana u vili. Za svakog tko osigura unosne ugovore i postane influencer, postoji niz onih koji se vrate kući za manje od tjedan dana. Ipak, neki i kratak boravak vide kao uspjeh. Irski youtuber Rob Lipsett u vili je proveo samo tri dana, no tvrdi da mu je to iskustvo 'masovno pomoglo u rastu društvenih kanala, što je uvelike pomoglo njegovom poslu'. Najdrastičniji primjer je ipak onaj manekenke Shannon Singh, izbačene nakon svega 48 sati, što je jedan od najkraćih boravaka u povijesti showa.

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A usudiš li se zaljubiti? Prijave za Love Island Adria kao i casting traju cijelo ljeto, čekamo da se prijaviš i započneš svoju avanturu života. Prijavi se na linku: PRIJAVA.

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