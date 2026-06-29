Ostavio posao policajca zbog 'Love Islanda', a sada ga kritizira i gradonačelnik: 'Potrošili smo vrijeme i novac na njegovu obuku'

Najnoviji primjer koji je uzburkao javnost je onaj Seana Reifela, sada već bivšeg policajca iz Bethlehema u Pennsylvaniji. Prije ulaska u američku verziju ' Love Islanda ', Reifel je dao otkaz u policijskoj postaji. Ironično, gledateljima se u promotivnom videu predstavio riječima: 'Nisam model, nisam glumac; ja sam zapravo policajac'. Istina je, međutim, da je svoju značku i uniformu ostavio iza sebe. Njegova odluka izazvala je oštru reakciju gradonačelnika J. Williama Reynoldsa. 'Naša policijska uprava potrošila je mnogo vremena i tisuće dolara poreznih obveznika na njegovu obuku. Razočarani smo što je otišao jer sada imamo upražnjeno mjesto koje je nemoguće popuniti do sljedeće godine', izjavio je Reynolds.

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Reifel nije jedini koji je zbog showa žrtvovao karijeru. I natjecateljica Trinity Tatum otkrila je da je dala otkaz kako bi sudjelovala u osmoj sezoni. Ova je odluka potaknula lavinu komentara na društvenim mrežama. 'Dati otkaz da bi išao na Love Island? U ovoj ekonomiji?!', glasio je jedan od tipičnih komentara na platformi X.

Sudbina ovih natjecatelja podsjetnik je na visoke uloge koje prate ulazak u svijet reality televizije. Dok pobjednici osvajaju novčanu nagradu i slavu, mnogi drugi provedu tek nekoliko dana u vili. Za svakog tko osigura unosne ugovore i postane influencer, postoji niz onih koji se vrate kući za manje od tjedan dana. Ipak, neki i kratak boravak vide kao uspjeh. Irski youtuber Rob Lipsett u vili je proveo samo tri dana, no tvrdi da mu je to iskustvo 'masovno pomoglo u rastu društvenih kanala, što je uvelike pomoglo njegovom poslu'. Najdrastičniji primjer je ipak onaj manekenke Shannon Singh, izbačene nakon svega 48 sati, što je jedan od najkraćih boravaka u povijesti showa.

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