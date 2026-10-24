Osvojila je sve na prvu, no nova bombshellica Lidia sve teže podnosi pritisak: 'Istresirana sam i sama'

Ulaskom u vilu showa Love Island Adria, atraktivna bombshell djevojka Lidia u trenu je osvojila simpatije ostalih islandera, ali i brojne publike pred malim ekranima

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Njezina kemija i instantni klik s Lukom djelovali su kao početak prave idile, no nakon neugodnog komentara i naglog pucanja tog odnosa, situacija za Lidiju postala je iznimno teška.

Emotivan slom pred kamerama: 'Tužna sam i sama'

Gledatelji su imali priliku vidjeti njezino potpuno otvaranje i suze koje više nije mogla te nije htjela zadržavati. Iskreno i bez glume, progovorila je o teškim trenucima kroz koje prolazi u vili. "Istresirana sam oko te cijele situacije, tužna sam i sama... Ali dobro, proći će i ovo", priznala je Lidia kroz suze, pokazavši svoju ranjivu stranu i koliko ju je čitav rasplet događaja zapravo pogodio.

icon-expand icon-close icon-close Lidia, Love Island Adria FOTO: Voyo

Što o svemu kažu Anja i Alja?

Njezine emotivne reakcije i burniji odgovori u posljednjim danima nisu promaknuli ni ostalim djevojkama u vili. Djevojke poput Anje i Alje primijetile su da se Lidia bori s velikom količinom stresa te da njezina preosjetljivost dolazi iz prevelikog uloga emocija. "Mislim da je Lidia malo neurotična, malo živčana jer vidim kroz dan neke situacije koje su stvarno samo sitnice, a ona toliko burno odreagira. Puno puta nam kaže da osjeća neku nervozu", objasnila je Anja, uvidjevši pod kolikim se pritiskom Lidia nalazi.

icon-expand Lidia i Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo