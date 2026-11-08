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Love Island Adria

Osvojili su drugo mjesto po glasovima publike, a Anjin otac u vili poručio Gašperu: 'U početku mi nisi baš bio top'

Iza Anje i Gašpera je nevjerojatna avantura u prvoj sezoni regionalnog dating showa koja ih je dovela sve do samog finala, a nakon iskrenog razgovora s obiteljima uslijedili su i zavjeti koji su raznježili gledatelje

RTL.hr
08.11.2026 21:00

Jedan od najupečatljivijih trenutaka uoči finala svakako su bili posjeti roditelja, koji su unijeli i dozu smijeha i prijeko potrebnu podršku. Kada je u vilu stigao Anjin tata Boštjan, bez okolišanja je suočio Gašpera s dojmovima stečenim pred malim ekranima:

"U početku mi nisi bio baš top, ali prema kraju vidjelo se da si se promijenio. Anja te smirila, bio si eksplozivan", poručio mu je Boštjan iskreno, dok je Anja kroz smijeh dometnula kako Gašper svakako mora dobiti službeno odobrenje od njezinog tate.

Gašper se na ove riječi nasmijao i pokazao da iznimno cijeni Anjinog tatu i njegovu iskrenost. 

Gašper i Anja, Love Island Adria
Gašper i Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

S druge strane, posjet Gašperove mame Barbare donio je i pokoju suzu:

"Znaš kako je meni bilo teško gledati te na TV-u, a ti plačeš... Bilo mi je tako teško, sin mi plače", priznala mu je majka, sretna što je njegov put u vili ipak završio s osmijehom.

Od prijateljstva do ljubavi: Zavjeti koji su otkrili sve

Kruna njihovog puta bila je razmjena emotivnih zavjeta u finalu. Gašper se prisjetio kako je sve počelo i koliko mu je Anja značila u najtežim trenucima:

"Prvo kad smo se upoznali se nismo kontali, a onda smo više i više pričali i postali dobri prijatelji, možda ponekad predobri. Nisam te mogao gledati u oči, jer sam svaki put vidio nešto više. Željela si biti sa mnom u paru kada je to bilo najteže, znala si da to možda nije najbolja odluka za tvoj Love Island put. Prelijepa si fizički i u srcu i ponekad si mislim da te ne zaslužujem. Jedva čekam vidjeti kako će izgledati život vani i upoznati svih. Najljepši trenuci u vili bili su s tobom i bez tvoje podrške ne bih izdržao do kraja. Naš Love Island put je došao do kraja, ali znam da je to samo početak naše priče."

Gašper, Love Island Adria
Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anja mu je uzvratila prisjećajući se njihovih zajedničkih borbi i neizmjerne podrške:

"Cijela naša priča je počela s našim prijateljskim razgovorom. Mislim da se već na prvom razgovoru upalila iskra, ali ni ja ni ti nismo željeli to priznati. Možda zvuči ludo, al' sam zahvalna da sam te prvo upoznala kao jako dobrog prijatelja. Od samog početka si bio moja najveća podrška... Imala sam trenutke kad sam se osjećala kao da smo sami protiv cijelog svijeta i mislim da smo ponekad stvarno bili. Jedva čekam vidjeti da počnemo zajednički život izvan Barbie kuće. Ne znam više da li je to jezična barijera, ali ja te stvarno volim."

Anja, Love Island Adria
Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Nakon ovakvih iskrenih riječi i prolazak testa roditelja, pred ovim parom je zasluženi zajednički život izvan televizijskih kamera.

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