Otac joj je nogometna legenda, a ona je sada očarala milijune u 'Love Islandu': Tko je Halle Brown?

Halle Brown u vilu je ušla kao lice spremno za ljubavne izazove, no gledateljima je zanimljiva i zbog obiteljskog nasljeđa – njezin otac je bivši engleski reprezentativac i nogometaš Manchester Uniteda Wes Brown.

Wes Brown najveći je dio svoje karijere proveo na Old Traffordu, gdje je osvojio brojne trofeje s Manchester Unitedom, uključujući naslove prvaka Engleske i Ligu prvaka, a nastupao je i za englesku reprezentaciju. Sada na televizijskim ekranima prati svoju kćer, koja se okušala u jednom od najpopularnijih reality formata u Velikoj Britaniji.

Iako je odrasla uz poznato prezime, Halle Brown gradi i vlastiti put. Prije ulaska u 'Love Island UK' bavila se plesom, završila je prestižnu plesnu akademiju te radila na kazališnim i međunarodnim projektima.

Wes Brown prije nekoliko godina kćeri je na Instagramu čestitao rođendan zajedničkom fotografijom na Stradunu, a na njegovom profilu može se naći još nekoliko obiteljskih fotografija iz Dubrovnika.

'Love Island' jedan je od najpoznatijih reality showova na svijetu, u kojem skupina samaca useljava u luksuznu vilu s ciljem pronalaska ljubavi. Natjecatelji prolaze kroz različite izazove, spajanja i iznenađenja, a publika prati njihove odnose, prijateljstva i romantične zaplete.

I domaća verzija 'Love Island Adria' uskoro će iz epizode u epizodu intrigirati gledatelje.

'Love Island Adria' ne propustite na platformi Voyo od nedjelje - 13. rujna!