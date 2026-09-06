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Love Island Adria

Otac joj je nogometna legenda, a ona je sada očarala milijune u 'Love Islandu': Tko je Halle Brown?

Tata joj je bivši engleski reprezentativac i zvijezda Manchester Uniteda, a sada je ona u centru pažnje. Upoznajte Halle Brown iz 'Love Islanda UK', kojeg možete pratiti na platformi Voyo

RTL.hr
06.09.2026 14:00

Halle Brown u vilu je ušla kao lice spremno za ljubavne izazove, no gledateljima je zanimljiva i zbog obiteljskog nasljeđa – njezin otac je bivši engleski reprezentativac i nogometaš Manchester Uniteda Wes Brown.

Halle Brown, Love Island UK
Halle Brown, Love Island UK FOTO: Instagram

Wes Brown najveći je dio svoje karijere proveo na Old Traffordu, gdje je osvojio brojne trofeje s Manchester Unitedom, uključujući naslove prvaka Engleske i Ligu prvaka, a nastupao je i za englesku reprezentaciju. Sada na televizijskim ekranima prati svoju kćer, koja se okušala u jednom od najpopularnijih reality formata u Velikoj Britaniji.

Halle Brown, Love Island UK
Halle Brown, Love Island UK FOTO: Instagram

Bavi se plesom

Iako je odrasla uz poznato prezime, Halle Brown gradi i vlastiti put. Prije ulaska u 'Love Island UK' bavila se plesom, završila je prestižnu plesnu akademiju te radila na kazališnim i međunarodnim projektima.

Halle Brown, Wes Brown, Love Island UK
Halle Brown, Wes Brown, Love Island UK FOTO: Instagram

Posjetili Dubrovnik

Wes Brown prije nekoliko godina kćeri je na Instagramu čestitao rođendan zajedničkom fotografijom na Stradunu, a na njegovom profilu može se naći još nekoliko obiteljskih fotografija iz Dubrovnika. 

Halle Brown, Love Island UK
Halle Brown, Love Island UK FOTO: Instagram

'Love Island' jedan je od najpoznatijih reality showova na svijetu, u kojem skupina samaca useljava u luksuznu vilu s ciljem pronalaska ljubavi. Natjecatelji prolaze kroz različite izazove, spajanja i iznenađenja, a publika prati njihove odnose, prijateljstva i romantične zaplete.

I domaća verzija 'Love Island Adria' uskoro će iz epizode u epizodu intrigirati gledatelje. 

'Love Island Adria' ne propustite na platformi Voyo od nedjelje - 13. rujna!

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Love Island Adria

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