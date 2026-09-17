Otišao korak dalje! Anthony iskreno: 'Ako se Lara ne promijeni, gotovo je - neću odbiti novu djevojku!'

Tijekom napetog dana, na površinu su isplivale duboke nesuglasice. Lara je doživjela emotivni slom zbog Anthonyjevih učestalih opaski na račun njezine dobi i navodne nezrelosti, iako je razlika među njima svega tri godine.

"Konstantno mi uvaljuje u glavu da voli starije, sklanja se od mene kao da imam 13 godina", priznala je Lara u suzama, ističući kako joj je dosta toga da je partner pred ostalim stanarima gleda s visoka i pravi nezrelom.