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Love Island Adria

Otišao korak dalje! Anthony iskreno: 'Ako se Lara ne promijeni, gotovo je - neću odbiti novu djevojku!'

Ulazak novih natjecateljica u vilu 'Love Island Adria' u potpunosti je prodrmao postojeće odnose, a najveći se kaos događa između Anthonyja i Lare. Njihova priča, koja je u početku djelovala obećavajuće, sada se nalazi pred potpunim pucanjem nakon niza suza, optužbi i burnih svađa

RTL.hr
17.09.2026 10:00

Tijekom napetog dana, na površinu su isplivale duboke nesuglasice. Lara je doživjela emotivni slom zbog Anthonyjevih učestalih opaski na račun njezine dobi i navodne nezrelosti, iako je razlika među njima svega tri godine.

"Konstantno mi uvaljuje u glavu da voli starije, sklanja se od mene kao da imam 13 godina", priznala je Lara u suzama, ističući kako joj je dosta toga da je partner pred ostalim stanarima gleda s visoka i pravi nezrelom.

Lara, love Island Adria
Lara, love Island Adria FOTO: Voyo

Ultimatum i otvorena vrata za nove djevojke

Anthony pak smatra da je glavni problem u tome što Lara reagira preburno i radi dramu pred cijelom grupom, umjesto da o problemima razgovaraju u četiri oka. Nakon što pokušaj komunikacije nije urodio plodom, donio je radikalan zaključak i svojoj partnerici javno postavio ultimatum.

"Ona mora priznati da ima neke stvari koje mora promijeniti. Ako se ne promijeni uskoro i dođe nova djevojka kojoj se sviđam, neću joj reći da me ne bira – s nama je gotovo", bio je više nego jasan Anthony.

Lara, Anthony, Love Island Adria
Lara, Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

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