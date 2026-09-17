Otišao korak dalje! Anthony iskreno: 'Ako se Lara ne promijeni, gotovo je - neću odbiti novu djevojku!'

Tijekom napetog dana, na površinu su isplivale duboke nesuglasice. Lara je doživjela emotivni slom zbog Anthonyjevih učestalih opaski na račun njezine dobi i navodne nezrelosti, iako je razlika među njima svega tri godine.
"Konstantno mi uvaljuje u glavu da voli starije, sklanja se od mene kao da imam 13 godina", priznala je Lara u suzama, ističući kako joj je dosta toga da je partner pred ostalim stanarima gleda s visoka i pravi nezrelom.
Ultimatum i otvorena vrata za nove djevojke
Anthony pak smatra da je glavni problem u tome što Lara reagira preburno i radi dramu pred cijelom grupom, umjesto da o problemima razgovaraju u četiri oka. Nakon što pokušaj komunikacije nije urodio plodom, donio je radikalan zaključak i svojoj partnerici javno postavio ultimatum.
"Ona mora priznati da ima neke stvari koje mora promijeniti. Ako se ne promijeni uskoro i dođe nova djevojka kojoj se sviđam, neću joj reći da me ne bira – s nama je gotovo", bio je više nego jasan Anthony.
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