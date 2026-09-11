'Otišla sam u školu da budem pilot, a obožavam i Formulu 1!': Atraktivna Loren stiže u 'Love Island Adria' po ljubav života

U luksuznu vilu 'Love Islanda Adria' stiže i Loren, Australka hrvatskih korijena koja već osam godina živi u Hrvatskoj. Usprkos ostvarenoj poslovnoj karijeri, odlučila je napraviti hrabar korak, okrenuti novu stranicu i pred kamerama potražiti onu pravu, iskrenu ljubav. No, iza njezine ozbiljne poduzetničke karijere krije se strast koja je mnoge ostavila bez teksta

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Loren je u kratkom predstavljanju otkrila kako je daleku Australiju prije osam godina zamijenila Hrvatskom, koja je u međuvremenu postala njezin dom. Priznaje da je na poslovnom planu ostvarena te se opisuje kao "business woman", no sada je svu energiju spremna usmjeriti na pronalazak partnera za budućnost. Upravo je to bio njezin glavni motiv za prijavu u 'Love Island Adria'. Njezin simpatičan naglasak i neposredan način izražavanja već su na prvu osvojili simpatije publike, a njezina životna priča jamči da u vilu stiže izuzetno zanimljiva kandidatkinja.

"Otišla sam u školu da budem pilot"

Loren je otkrila detalj iz prošlosti koji otkriva njezinu avanturističku i neustrašivu stranu. Njezine su želje oduvijek sezale do samih oblaka: "Otišla sam u školu da budem pilot!", otkrila je samouvjereno u najavi.

icon-expand icon-close icon-close Loren, Love Island Adria FOTO: Voyo

Najmlađa u obitelji, ali s najjačim stavom

Osim visokih ambicija, Loren je dala i kratak uvid u svoju osobnost te obiteljsku dinamiku. Priznaje da je najmlađi član u obitelji, no to je nimalo nije spriječilo da izgradi izuzetno snažan karakter: "Najmlađa sam u svojoj familiji, ali sam i najveći karakter u familiji!", poručuje Loren. Osoba čvrstog stava koja se ne boji reći što misli i zauzeti se za sebe - upravo bi joj ta karakterna crta mogla biti najveći adut pod vrućim španjolskim suncem.

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