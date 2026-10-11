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Love Island Adria

Otvoreni sukob između Mili i Anje: 'Ne mogu se smješkati s tobom dok mi želiš skinuti dečka!'

Ostaje za vidjeti hoće li se situacija smiriti ili će ovaj neočekivani ljubavni trokut donijeti nove suze i svađe

RTL.hr
11.10.2026 22:15

Anja je iskoristila priliku nasamo s Gašperom kako bi mu priznala svoje osjećaje. Jasno mu je dala do znanja da je on jedina osoba u vili koja joj se sviđa, kako karakterno, tako i fizički. Iako je Gašper pokušao zadržati određenu distancu i spomenuo kako ne želi da se Mili opet loše osjeća, Anja mu je poručila da bi u slučaju biranja odabrala upravo njega.

Gašper i Anja, Love Island Adria
Gašper i Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Dok su oni razmjenjivali poglede i riječi, Mili ih je izdaleka promatrala, a njezin bijes je rastao iz sekunde u sekundu. Nije mogla sakriti nezadovoljstvo što ju Anja nije obavijestila o namjeri da razgovara s njezinim partnerom. "Jako me nervira što sada pričaju i nervira me ona jer me nije obavijestila da ga zove na razgovor", komentirala je vidno uzrujana Mili, dodajući da je cijela situacija iznimno ljuti i da takvo ponašanje nije u redu.

Anja, Mili, Love Island Adria
Anja, Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

Otvoreni sukob djevojaka

Kada se Anja napokon pridružila ostalima, suočavanje je bilo neizbježno. Gašper je kasnije priznao kako ga je Milin pogled u tom trenutku toliko prestrašio da je pomislio da će morati pobjeći kroz bazen ravno iz vile.

Mili nije okolišala te je odmah napala Anju zbog njezinog ponašanja iza leđa. "Ne mogu se smješkati s tobom dok mi želiš skinuti dečka", oštro joj je poručila Mili.

Anja je objasnila da između nje i Gašpera nije bilo ničega ozbiljnog te da nisu flertali, no to nije smirilo strasti. Mili joj je ozbiljno zamjerila nedostatak poštovanja, istaknuvši da je trebala prvo doći k njoj i otvoreno porazgovarati o svojim namjerama prije nego što je povukla Gašpera sa strane.

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