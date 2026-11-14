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Love Island Adria

Otvoreno o ljubavi, komentarima i drugim parovima: Novu 'Bombaškoljku' s Drinom i Valentinom gledajte odmah na Voyo

Nakon što su pobijedili u prvoj sezoni showa 'Love Island Adria', Drina i Valentin ponovno su se našli pred kamerama, ovoga puta kao gosti pete epizode 'Bombaškoljke'

RTL.hr
14.11.2026 22:00

Pobjednički par otvoreno je u emisiji 'Bombaškoljka' progovorio o tome kako izgleda život nakon izlaska iz vile, što planiraju u nadolazećem razdoblju, ali i kako danas gledaju na odnose koji su obilježili njihovo sudjelovanje u showu.

Novo poglavlje iza kamera

Drina i Valentin od samog su početka bili jedan od parova koji su privlačili pozornost gledatelja. Njihova priča započela je već prvim spajanjem u vili, a tijekom showa izgradili su odnos koji ih je na kraju doveo sve do pobjede. No, nakon intenzivnog iskustva u kojem su gotovo svakodnevno provodili vrijeme zajedno, sada ih čeka novo poglavlje – iza kamera.

Drina, Valentin, Bombaškoljka
Drina, Valentin, Bombaškoljka FOTO: RTL

U razgovoru su se dotaknuli i planova za budućnost, otkrivajući kako zamišljaju zajednički život nakon showa, kako će funkcionirati kada više neće biti zajedno 24 sata dnevno te razmišljaju li već o konkretnim sljedećim koracima u svojoj vezi.

Drina, Valentin, Bombaškoljka
Drina, Valentin, Bombaškoljka FOTO: RTL

Iskreno o ostalim islanderima

Osim vlastitog odnosa, nisu zaobišli ni ostale bivše islandere. Komentirali su druge parove iz vile, podijelili svoje mišljenje o odnosima koji su se ondje razvijali te otkrili kako danas gledaju na pojedine situacije i dinamike među natjecateljima.

Drina, Valentin, Bombaškoljka
Drina, Valentin, Bombaškoljka FOTO: RTL

Što su sve otkrili o svojoj vezi, kakve planove imaju nakon pobjede i što misle o ostalim ljubavnim pričama koje su obilježile prvu sezonu showa, doznajte u novoj epizodi Bombaškoljke koja je već dostupna!

Novu epizodu 'Bombaškoljke', kao i prethodne epizode s ostalim islanderima te cijelu prvu sezonu 'Love Island Adria', gledajte odmah samo na platformi Voyo!

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Love Island Adria

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