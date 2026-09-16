Ovaj Aljin potez mogao bi sve promijeniti! Odabrala je tri zauzeta dečka za dejt: 'Stat ću nekima na žulj'

I dok bi za Alju to mogla biti savršena prilika da bolje upozna dečke i otkrije s kim postoji najveća kemija, njezin izbor mogao bi izazvati sasvim drukčije reakcije među djevojkama u vili.

No nije riječ o običnom spoju. Alju očekuje poseban dejt u tri slijeda, a za svaki je morala odabrati drugog Islandera. Jedan će joj pripremiti predjelo, drugi glavno jelo, a treći desert.

Već sam dolazak novih bombshell djevojaka unio je nervozu među postojeće parove, a mogućnost da Alja sada izdvoji trojicu dečkiju i provede vrijeme nasamo s njima dodatno je podigla prašinu.

Čini se da je toga svjesna i sama Alja, koja je prije svog izbora dala naslutiti da njezina odluka neće baš sve razveseliti. "Mislim da ću nekim ljudima stati na žulj", poručila je.

Koja je tri Islandera Alja odlučila povesti na dejt, kako će izgledati njihovo druženje i, još važnije, kako će na njezin izbor reagirati djevojke u vili?

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