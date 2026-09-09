VIDEO Ovako izgleda vila 'Love Islanda Adria': Kandidati u nedjelju ulaze, a sve je spremno za ljubav

Kratki video vodi gledatelje u virtualni obilazak impresivne vile koje će idućih osam tjedana biti dom islanderima. Kroz brze kadrove otkriva se moderan interijer kojim dominiraju jarke boje poput ružičaste i žute, vanjski prostor za druženje te neizbježni bazen uz koji stoji veliki natpis "Love Island". Detalji poput neonskog natpisa "love" jasno daju do znanja da je sve podređeno stvaranju romantične atmosfere.

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Produkcija je već otkrila i imena prvih deset islandera koji će se useliti u vilu i započeti potragu za ljubavi. To su Anthony, Mili, Valentin, Drina, Lara, Gašper, Tara, Loren, Roberto i Vukašin. Ipak, njihova sudbina neće biti isključivo u njihovim rukama. Jedan od ključnih elemenata "Love Island" formata je interakcija s publikom, koja će imati značajnu moć. Gledatelji će, naime, putem posebne mobilne aplikacije moći glasati za svoje omiljene parove, spašavati ih od izbacivanja i donositi odluke koje će izravno utjecati na dinamiku odnosa u kući.

'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo u nedjelju, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu. Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati!