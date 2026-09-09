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Love Island Adria

VIDEO Ovako izgleda vila 'Love Islanda Adria': Kandidati u nedjelju ulaze, a sve je spremno za ljubav

Platforma Voyo zagrijala je atmosferu uoči jeseni objavom kratkog teasera za svoj novi, dugoiščekivani dating show 'Love Island Adria'. Dinamični video pruža ekskluzivan uvid u raskošnu vilu u kojoj će kandidati tražiti ljubav

RTL.hr
09.09.2026 14:26

Kratki video vodi gledatelje u virtualni obilazak impresivne vile koje će idućih osam tjedana biti dom islanderima. Kroz brze kadrove otkriva se moderan interijer kojim dominiraju jarke boje poput ružičaste i žute, vanjski prostor za druženje te neizbježni bazen uz koji stoji veliki natpis "Love Island". Detalji poput neonskog natpisa "love" jasno daju do znanja da je sve podređeno stvaranju romantične atmosfere.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Tko su kandidati i kako će publika krojiti sudbine

Produkcija je već otkrila i imena prvih deset islandera koji će se useliti u vilu i započeti potragu za ljubavi. To su Anthony, Mili, Valentin, Drina, Lara, Gašper, Tara, Loren, Roberto i Vukašin. Ipak, njihova sudbina neće biti isključivo u njihovim rukama. Jedan od ključnih elemenata "Love Island" formata je interakcija s publikom, koja će imati značajnu moć. Gledatelji će, naime, putem posebne mobilne aplikacije moći glasati za svoje omiljene parove, spašavati ih od izbacivanja i donositi odluke koje će izravno utjecati na dinamiku odnosa u kući.

'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo u nedjelju, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu. Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati!

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