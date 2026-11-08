Ovim dirljivim riječima su se zavjetovali pobjednici Drina i Valentin: 'Volim kada nam se misli preklapaju i postaju jedno...'

Drina i Valentin su svojim emotivnim riječima pokazali dubinu veze koju su izgradili pod budnim okom kamera. Valentin se u svom govoru osvrnuo na sve ono što mu je Drina značila tijekom proteklih mjeseci, ne skrivajući koliko ga je njezina prisutnost promijenila:

"Drina, ćao. Želim da ti se zahvalim na svemu, da nisi ovdje ne bih se zaljubio. Uvijek si bila najbolja podrška za mene. S tobom mogu satima da sjedim i čak kad šutim osjećam se predobro. Jako volim sve naše priče, isto tako volim tvoju goofy stranu i taj beskrajan optimizam. Ti si za mene savršena jer u ovih osam tjedana što živimo zajedno ne mogu navesti nijednu tvoju manu. Pretpostavljam da je to zbog toga što ih nemaš. Jako te puno volim, jedva čekam da izađemo u pravi svijet, da napokon odemo po taj burrito."