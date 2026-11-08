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Love Island Adria

Ovim dirljivim riječima su se zavjetovali pobjednici Drina i Valentin: 'Volim kada nam se misli preklapaju i postaju jedno...'

Veliko finale prve sezone donijelo je pregršt suza, zagrljaja i dirljivih trenutaka, a poseban vrhunac večeri bila je ceremonija u kojoj su finalisti morali izreći završne zavjete svojim partnerima

RTL.hr
08.11.2026 22:00

Drina i Valentin su svojim emotivnim riječima pokazali dubinu veze koju su izgradili pod budnim okom kamera. Valentin se u svom govoru osvrnuo na sve ono što mu je Drina značila tijekom proteklih mjeseci, ne skrivajući koliko ga je njezina prisutnost promijenila:

"Drina, ćao. Želim da ti se zahvalim na svemu, da nisi ovdje ne bih se zaljubio. Uvijek si bila najbolja podrška za mene. S tobom mogu satima da sjedim i čak kad šutim osjećam se predobro. Jako volim sve naše priče, isto tako volim tvoju goofy stranu i taj beskrajan optimizam. Ti si za mene savršena jer u ovih osam tjedana što živimo zajedno ne mogu navesti nijednu tvoju manu. Pretpostavljam da je to zbog toga što ih nemaš. Jako te puno volim, jedva čekam da izađemo u pravi svijet, da napokon odemo po taj burrito."

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Dobro je da nisam vjerovala da se samo u mladosti klinački zaljubljuje"

Drina mu nije ostala dužna, već je uzvratila jednako dirljivim i iskrenim priznanjem, prisjetivši se vlastitih dvojbi s početka ove avanture:

"... Ljudi su mi uvijek pričali da se samo u mladosti čovjek onako klinački zaljubljuje. Dobro je da im nisam vjerovala, jer da jesam, možda ne bih nikad došla ovdje i ponovno iskusila sve to. Mi smo zaista dosta slični – isti smisao za humor, ista količina svjesnosti, isti pogled na svijet i ista potreba za pažnjom i zagrljajima. Možda smo na nekim frontovima drugačiji, ali količina pravog, neisforsiranog razumijevanja koje imamo jedan za drugoga ne dozvoljava nam da upadamo u konflikte. Volim što mi pružaš potpunu slobodu, tvoje fore i kada si čudan. Volim kada nam se misli preklapaju i postaju jedno."

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ovi iskreni zavjeti potvrdili su ono što su gledatelji tjednima promatrali na malim ekranima – da je njihova ljubavna priča stvorena bez kalkulacija, a pred njima sada stoji stvarni svijet i zajednički planovi izvan vile.

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Love Island Adria

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