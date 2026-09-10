'Ovo će biti brutalno!': Mreže gore zbog kandidata 'Love Islanda Adria', gledatelji oduševljeni: 'Jedva čekam nedjelju!'

Obožavatelji 'Love Islanda' ne skrivaju oduševljenje regionalnom verzijom poznatog formata, a komentari pod objavama nižu se iz minute u minutu

icon-close

Objava prvih detalja i ekipe koja stiže u luksuznu vilu na Tenerifeu izazvala je pravu lavinu reakcija na društvenim mrežama. Komentari na TikToku, Instagramu i Facebooku ne prestaju se nizati, a ako je suditi po prvim impresijama – gledatelji su i više nego zadovoljni.

"Kandidati su čisti top!"

Vizualni dojam novih islandera i općeniti izbor ekipe očito je pogodio u sridu. Mreže su preplavljene komplimentima na račun izgleda i energije kojom zrači prva postava. "Ljudi moji, pa svi izgledaju prelijepo! Ovo će biti baš top sezona", piše u jednom od najpopularnijih komentara. Drugi se nadovezuju u jednakom tonu: "Kandidati su prebrutalni, nemam riječi. Stvarno su odlično složili ekipu!"

icon-expand icon-close icon-close Love Island Adria FOTO: RTL

"Jedva čekamo nedjelju, sve otkazujem!"

Atmosfera na mrežama pokazuje da je publika iz regije itekako spremna za spektakl na sunčanim Tenerifima. Odbrojavanje do prve epizode već je opasno krenulo, a mnogi priznaju da su nedjeljni termin već rezervirali isključivo za male ekrane. "Jedva čekam nedjelju, doslovno otkazujem sve planove! Ovo se ne propušta", iskrena je jedna gledateljica. Mnogi ističu kako je regija konačno dobila format kakav je dugo čekala: "Balkan konačno ima svoj 'Love Island'! Očekujem žešći show i vrhunsku zabavu od prve minute."

icon-expand Dragana Mićalović, Love Island Adria FOTO: Voyo