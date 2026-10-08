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Love Island Adria

Ovo je Anthonyjev put u 'Love Islandu Adria': Promijenio tri djevojke u vili, pa postao glavni magnet za dramu

Anthony se od samog ulaska u vilu 'Love Island Adria' nametnuo kao jedan od ključnih i najupečatljivijih natjecatelja

RTL.hr
08.10.2026 08:00

Njegov boravak obilježen je naglim emotivnim preokretima, potragom za pravom povezanošću, ali i razmiricama koje su ga stavile u sam centar zbivanja u kući.

Od početne idile do potpunog sloma s Larom

Priča s Larom obilježila je ranu fazu Anthonyjeva boravka u vili. U početku su glasili za jedan od najperspektivnijih parova, no s vremenom su razlike u komunikaciji i tempu razvijanja odnosa postale sve izraženije.

Lara i Anthony, Love Island Adria
Lara i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Iako su naposljetku prekinuli romantični odnos, nerazjašnjene emocije brzo su isplivale na površinu. Anthonyjev poljubac s Alisom izvan izazova doveo je do teških riječi i narušavanja odnosa s Larom, koja je taj potez doživjela kao nepoštovanje onoga što su imali, dok je Anthony smatrao da je postupio legitimno jer je njihov odnos u tom trenutku bio završen.

Lara, Anthony, Love Island Adria
Lara, Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Kratki pokušaj stabilizacije s Aljom

Nakon razlaza s Larom, Anthony je u vili potražio novu šansu s Aljom. Djelovalo je da bi taj odnos mogao donijeti priželjkivani mir i osvježenje.

Alja i Anthony, Love Island Adria
Alja i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ipak, priča s Aljom ostala je samo na kratkoj epizodi. Premda je postojala početna naklonost, odnos se nije razvio u dublju vezu, čime je Anthony ponovno ostao otvoren za nove romantične opcije.

Anthony, Lara, Alja, Love Island Adria
Anthony, Lara, Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Novi zaplet s Alisom i reakcije ostalih Islandera

Posljednji u nizu preokreta dogodio se s Alisom. Njezin i Anthonyjev iznenadni poljubac koji su oboje opisali kao "testiranje postoji li iz prijateljstva romantična kemija" ponovno je uzdrmao vilu:

Sumnje među djevojkama: Dio stanarki otvoreno je posumnjao u iskrenost njihovih namjera, smatrajući da se radi o brzopletom ili neuvjerljivom potezu.

Anthony i Alisa, Love Island Adria
Anthony i Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

Procjena ostalih kandidata: Pojedini Islanderi, poput Luke, istaknuli su kako Anthonyjev stil građenja odnosa neizbježno donosi dramatične situacije i nepredvidivost.

Anthony i Alisa, Love Island Adria
Anthony i Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anthonyjev dosadašnji boravak u showu pokazao je da je riječ o kandidatu koji ne bježi od emotivnih rizika. 

Hoće li s Alisom pronaći mirniju luku ili ga u nastavku sezone čekaju novi preokreti, doznat ćemo u novim epizodama showa 'Love Island Adria' na platformi Voyo!

Love Island aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria voyohr rtlhr
Love Island Adria

Komentari gledatelja unijeli opći kaos: Publika želi ispitati kemiju između Alje i Anthonyja!

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