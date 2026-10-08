Ovo je Anthonyjev put u 'Love Islandu Adria': Promijenio tri djevojke u vili, pa postao glavni magnet za dramu

Anthony se od samog ulaska u vilu 'Love Island Adria' nametnuo kao jedan od ključnih i najupečatljivijih natjecatelja

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Njegov boravak obilježen je naglim emotivnim preokretima, potragom za pravom povezanošću, ali i razmiricama koje su ga stavile u sam centar zbivanja u kući.

Od početne idile do potpunog sloma s Larom

Priča s Larom obilježila je ranu fazu Anthonyjeva boravka u vili. U početku su glasili za jedan od najperspektivnijih parova, no s vremenom su razlike u komunikaciji i tempu razvijanja odnosa postale sve izraženije.

icon-expand icon-close icon-close Lara i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Iako su naposljetku prekinuli romantični odnos, nerazjašnjene emocije brzo su isplivale na površinu. Anthonyjev poljubac s Alisom izvan izazova doveo je do teških riječi i narušavanja odnosa s Larom, koja je taj potez doživjela kao nepoštovanje onoga što su imali, dok je Anthony smatrao da je postupio legitimno jer je njihov odnos u tom trenutku bio završen.

icon-expand Lara, Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Kratki pokušaj stabilizacije s Aljom

Nakon razlaza s Larom, Anthony je u vili potražio novu šansu s Aljom. Djelovalo je da bi taj odnos mogao donijeti priželjkivani mir i osvježenje.

icon-expand Alja i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ipak, priča s Aljom ostala je samo na kratkoj epizodi. Premda je postojala početna naklonost, odnos se nije razvio u dublju vezu, čime je Anthony ponovno ostao otvoren za nove romantične opcije.

icon-expand Anthony, Lara, Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Novi zaplet s Alisom i reakcije ostalih Islandera

Posljednji u nizu preokreta dogodio se s Alisom. Njezin i Anthonyjev iznenadni poljubac koji su oboje opisali kao "testiranje postoji li iz prijateljstva romantična kemija" ponovno je uzdrmao vilu: Sumnje među djevojkama: Dio stanarki otvoreno je posumnjao u iskrenost njihovih namjera, smatrajući da se radi o brzopletom ili neuvjerljivom potezu.

icon-expand Anthony i Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

Procjena ostalih kandidata: Pojedini Islanderi, poput Luke, istaknuli su kako Anthonyjev stil građenja odnosa neizbježno donosi dramatične situacije i nepredvidivost.

icon-expand Anthony i Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo