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Love Island Adria

Spojler alert! Jedan par raskinuo odnos! Pogledajte što su si rekli na emotivnom razlazu

Spojler alert! Tekst sadrži detalje iz nove epizode 'Love Islanda Adria'. Ako epizodu još niste pogledali i ne želite doznati što se dogodilo, preporučujemo da tekst pročitate nakon gledanja.

RTL.hr
14.10.2026 20:20

Odluka o prekidu nije došla preko noći, a Gašper je odlučio preuzeti inicijativu i raščistiti situaciju. U iskrenom razgovoru, priznao je Mili kako su njegove emocije drugačije od njezinih. "Nije to zbog mene. Nije to zbog Anamarije. To je samo zbog mene i zbog tebe", započeo je nespretno, ali odlučno, dodajući kako želi da privedu svoj odnos kraju.

Priznao je da mu nije bilo lako pronaći prave riječi za taj trenutak. "Teško mi je bilo. Nisam znao kako da ti kažem", bio je otvoren Gašper, objašnjavajući kako je primijetio da njezini osjećaji rastu, dok on sam nije osjećao isto. Mili je situaciju prihvatila iznenađujuće mirno, naglasivši kako najviše od svega cijeni njegovu direktnost. "Hvala što si mi rekao. Ja sam kul s tim. Meni je drago da si bio iskren", odgovorila mu je tada, dodavši da je istina ono što uvijek traži u odnosu.

Mili i Gašper, Love Island Adria
Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Suočavanje sa stvarnošću

Iako je pred bivšim partnerom zadržala potpunu smirenost, Mili je kasnije priznala koliko joj je cijela situacija zapravo teško pala. Jutro nakon prekida opisala je kao potpuno prazno, otkrivši da je noć provela spavajući kao na iglama. "Što mislim, teško mi pada što sam se toliko dala u taj odnos. I emocionalno i na svaki mogući način", povjerila se djevojkama u vili, svjesna da će joj trebati vremena da procesira uloženi trud koji na kraju nije urodio plodom.

Emotivni razlaz Gašpara i Mili samo je uvod u nova previranja unutar vile. Dok se jedni odnosi gase, drugi već traže svoju priliku, a pred islanderima su novi zadaci koji će iz temelja poljuljati njihovo povjerenje.

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Love Island Adria

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