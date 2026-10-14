Spojler alert! Jedan par raskinuo odnos! Pogledajte što su si rekli na emotivnom razlazu

Odluka o prekidu nije došla preko noći, a Gašper je odlučio preuzeti inicijativu i raščistiti situaciju. U iskrenom razgovoru, priznao je Mili kako su njegove emocije drugačije od njezinih. "Nije to zbog mene. Nije to zbog Anamarije. To je samo zbog mene i zbog tebe", započeo je nespretno, ali odlučno, dodajući kako želi da privedu svoj odnos kraju.

Priznao je da mu nije bilo lako pronaći prave riječi za taj trenutak. "Teško mi je bilo. Nisam znao kako da ti kažem", bio je otvoren Gašper, objašnjavajući kako je primijetio da njezini osjećaji rastu, dok on sam nije osjećao isto. Mili je situaciju prihvatila iznenađujuće mirno, naglasivši kako najviše od svega cijeni njegovu direktnost. "Hvala što si mi rekao. Ja sam kul s tim. Meni je drago da si bio iskren", odgovorila mu je tada, dodavši da je istina ono što uvijek traži u odnosu.