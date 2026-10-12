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Love Island Adria

Ovo je svima prošlo ispod radara! Dvoje islandera se opasno zbližilo iza leđa ostalih: 'To nije bio neki poseban poljubac...'

Ono što se danima odvijalo daleko od očiju ostalih islandera napokon je isplivalo na površinu, a tajni poljubac izveden iza leđa postao je glavna tema o kojoj svi bruje

RTL.hr
12.10.2026 22:15

Iako je Alisa ispočetka javno isticala da ne osjeća nikakvu fizičku privlačnost prema Luki, situacija se u jednom trenutku naglo i u potpunoj tajnosti promijenila. Razgovor u skrivenom kutku vile rezultirao je poljupcem koji je svima u kući dugo ostao ispod radara.

Alisa, Love Isand Adria
Alisa, Love Isand Adria FOTO: Voyo

Alisa je kasnije pred curama otvorila karte i priznala sočne detalje o tome kako su ona i Luka sjedili na ljuljačkama i vodili iznimno ugodan razgovor. Objasnila je da se poljubac dogodio sasvim spontano nakon što je Luka dao inicijativu. Alisa je pokušala ublažiti rekavši da to "ipak nije bio neki poseban poljubac".

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Narušeno prijateljstvo i slomljeno povjerenje

Otkriće ovog tajnog romantičnog trenutka najžešće je pogodilo Anthonyja. Odmah se suočio s oboje, osjećajući se potpuno izdanim jer su mu danima tajili istinu i pravili se da je između njih sve u najboljem redu.

Luka, Anthony, Love Island Adria
Luka, Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anthonyja je najviše zaboljela činjenica da mu je Luka kojeg je doživljavao kao bliskog prijatelja i starijeg brata dijelio savjete i glumio podršku, dok je u pozadini radio protiv njega. Priznao je kako je zbog ove izdaje počeo ozbiljno sumnjati u iskrenost svojih sustanara i njihove prave motive u showu.

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