Ovo je svima prošlo ispod radara! Dvoje islandera se opasno zbližilo iza leđa ostalih: 'To nije bio neki poseban poljubac...'

Iako je Alisa ispočetka javno isticala da ne osjeća nikakvu fizičku privlačnost prema Luki, situacija se u jednom trenutku naglo i u potpunoj tajnosti promijenila. Razgovor u skrivenom kutku vile rezultirao je poljupcem koji je svima u kući dugo ostao ispod radara.

Alisa je kasnije pred curama otvorila karte i priznala sočne detalje o tome kako su ona i Luka sjedili na ljuljačkama i vodili iznimno ugodan razgovor. Objasnila je da se poljubac dogodio sasvim spontano nakon što je Luka dao inicijativu. Alisa je pokušala ublažiti rekavši da to "ipak nije bio neki poseban poljubac".

Otkriće ovog tajnog romantičnog trenutka najžešće je pogodilo Anthonyja. Odmah se suočio s oboje, osjećajući se potpuno izdanim jer su mu danima tajili istinu i pravili se da je između njih sve u najboljem redu.

Anthonyja je najviše zaboljela činjenica da mu je Luka kojeg je doživljavao kao bliskog prijatelja i starijeg brata dijelio savjete i glumio podršku, dok je u pozadini radio protiv njega. Priznao je kako je zbog ove izdaje počeo ozbiljno sumnjati u iskrenost svojih sustanara i njihove prave motive u showu.

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