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Ovo nije očekivao! Mili donijela konačnu odluku za Gašpera: 'Otvorena sam za nekog drugog!'

Iako je Gašperovo burno ponašanje jutro nakon izbacivanja dodatno podiglo tenzije, Mili je jasno dala do znanja da njezin radikalan potez nije samo reakcija na taj jedan ispad već konačni obračun sa svim njegovim lažima, tajnim flertom s Anjom i narušenim povjerenjem

RTL.hr
06.10.2026 08:00

Gašper se idućeg jutra pred svima posuo pepelom i pokušao opravdati svoje ponašanje: "Stvarno sam bio ljut i impulzivno napravio neke stvari koje nisam dobro promislio", izjavio je pred okupljenim ukućanima.

No, za Mili je ta isprika stigla prekasno. U razgovoru nasamo dala mu je do znanja da problem leži puno dublje u njegovom skrivanju istine, muljanju s Anjom iza njezinih leđa i nepoštovanju koje joj je pokazao. Odlučno mu je srezala sve nade u nastavak njihove ljubavne priče:

"Moja osjećanja su trenutno takva da ne mogu biti s tobom kao što je bilo do nekidan. Definitivno sam otvorena da upoznam nekog drugog", poručila mu je hladno Mili, dodavši kako je shvatila koliko je pogriješila što se slijepo predala njihovom odnosu dok je on igrao na više strana: "Smatram da sam se previše dala u ovaj odnos, da sam bila previše zatvorena i nisam dozvolila sebi da upoznam ikoga ovdje. Zato ću sada dati šansu svakome tko me želi upoznati!"

Mili, Gašper, Love Island Adria
Mili, Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ostaje za vidjeti hoće li se Gašper uopće moći oporaviti od ovog udarca ili će Mili s nekim novim pronaći iskrenost koju joj Gašper nije znao pružiti!

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