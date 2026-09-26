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Love Island Adria

Ovo su svi kandidati koji su dosad ispali iz 'Love Islanda Adria': Njihova avantura u vili je završila

U vili 'Love Islanda Adria' svakim se danom stvaraju nova poznanstva, simpatije i savezništva, no za neke je kandidate ljubavna avantura već završila. Vukašin, Jovan, Marija Tereza i Tara morali su napustiti show, a svaki od njih ostavio je svoj trag među islanderima

RTL.hr
26.09.2026 14:00

Ljubavna avantura u vili 'Love Islanda Adria' za neke je kandidate završila ranije nego što su očekivali. Vukašin, Jovan, Marija Tereza i Tara morali su spakirati kofere i napustiti show, a svaki od njih obilježio je boravak u vili na svoj način. Donosimo tko su dosad ispali kandidati i kako je završila njihova priča u 'Love Islandu Adria'.

Vukašin prvi napustio kuću

Vukašin je prvi kandidat koji je napustio vilu 'Love Islanda Adria'. Njegov odlazak uslijedio je nakon što je novi bombshell Luka odabrao Taru za svoju partnericu, čime je Vukašin ostao bez para i završio svoju otočku avanturu. Posebno mu je teško pao rastanak od Tare s kojom je počeo graditi odnos.

Vukašin, Love Island Adria
Vukašin, Love Island Adria FOTO: Net.hr

Jovan i Marija Tereza izašli su u paru

Jovan je u vilu ušao kao bombshell i pokušao pronaći osobu s kojom bi ostvario povezanost. U paru s Marijom Terezom nije uspio razviti romantičnu kemiju, a nakon odluke gledatelja njih dvoje postali su prvi par koji je zajedno napustio show. Jovan je nakon izlaska priznao da se trudio povezati s nekim, ali da je bilo teško kada su se ostali kandidati već povezali.

Marija Tereza i Jovan, Love Island Adria
Marija Tereza i Jovan, Love Island Adria FOTO: Voyo

Marija Tereza stigla je u vilu kao bombshell i odmah unijela novu dinamiku među islandere. Ipak, njezin odnos s Jovanom nije se razvio u ljubavnom smjeru, a nakon ispadanja složila se s procjenom da se jednostavno nisu poklopili. Iz showa je ponijela lijepe uspomene i nova prijateljstva, posebno s djevojkama koje je upoznala u vili.

Tara, Love Island Adria
Tara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Tara je privukla pažnju, ali napustila vilu

Tara je vilu napustila nakon što je ostala bez partnera u trenutku kada je Luka odabrao bombshellicu Anju umjesto nje. Njezin odlazak posebno je pogodio ukućane s kojima se sprijateljila. Iako je njezina avantura završila, Tara je ostala jedna od kandidatkinja koja je privukla pažnju tijekom boravka u showu.

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Love Island Adria

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