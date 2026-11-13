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Love Island Adria

Ovo su svi ljubavni parovi koje je spojila prva, rekordna sezona showa 'Love Island Adria'!

Prva sezona hit showa 'Love Island Adria' oborila je sve rekorde gledanosti i donijela pregršt drame, neočekivanih obrata i nezaboravnih trenutaka pod suncem Tenerifa

RTL.hr
13.11.2026 22:45

Iako su brojni odnosi unutar vile bili na kušnji, pokazalo se da je ova avantura uspjela ono najvažnije – spojiti ljude čije su se priče nastavile i daleko izvan kamera. Donosimo pregled svih parova koji su u showu, ali i nakon njega, pronašli svoju sreću.

Drina i Valentin

Pobjednici prve sezone od samog su početka osvojili simpatije publike svojom iskrenošću i prirodnošću. Svoju su ljubav službeno potvrdili ulaskom u vezu još tijekom boravka u vili, a nakon izlaska nastavili su graditi svoj odnos u stvarnom svijetu, dokazavši da su s razlogom ponijeli titulu omiljenog para sezone.

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Gašper i Anja

Superfinalisti showa izgradili su jedan od najstabilnijih odnosa u vili. Iako svoj status još uvijek nisu službeno definirali klasičnim etiketama, oboje otvoreno ističu da se ponašaju kao pravi dečko i cura, a već imaju i ozbiljne planove za zajedničko useljenje.

Anja i Gašper, Love Island Adria
Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Instagram

Mili i Luka

Finalisti prve sezone prošli su kroz dinamičan put do vrha, a svoju su vezu službeno potvrdili još dok su boravili na Tenerifeu. Nakon povratka u stvarnost njihova ljubav ne jenjava, a par već aktivno gleda gdje će započeti zajednički život.

Mili i Luka, Love Island Adria
Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Instagram

Anthony i Alja

Još jedan par koji je stigao do samog finala i zadržao bliskost i nakon gašenja kamera. Iako svoju vezu nisu službeno etiketirali na klasičan način, Anthony i Alja i dalje su zajedno te u privatnosti njeguju svoj romantični odnos.

Alja i Anthony, Love Island Adria
Alja i Anthony, Love Island Adria FOTO: Instagram

Lara i Toni

Najmlađi par sezone prošao je kroz turbulentne faze unutar vile, no povratak kući donio je potpuno novu energiju. Iako još uvijek nisu dali službenu potvrdu veze, jasno je da među njima postoji ljubavni odnos, a sami su istaknuli kako svom odnosu žele dati vremena i priliku te vidjeti kamo će ih to odvesti.

Lara i Toni, Love Island Adria
Lara i Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anamarija i Nikola

Spojili su se tijekom showa, zajedno napustili vilu, a prava čarolija za njih je tek tada započela. Nakon izlaska njihova veza sve više cvjeta te su nastavili uspješno njegovati ljubav daleko od očiju javnosti.

Anamarija i Nikola, Love Island Adria
Anamarija i Nikola, Love Island Adria FOTO: Instagram

Loren i Roberto

Ostali su zapamćeni kao prvi par koji se u potpunosti zatvorio već na samom početku sezone, kada su brzo ušli u par, a potom i u vezu. Vilu su napustili zajedno u ranoj fazi natjecanja, a njihova zaljubljenost s Tenerifa u stvarnom je svijetu prerasla u pravu ljubav i zajednički život.

Loren i Roberto, Love Island Adria
Loren i Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

Tara i Vukašin

Kao originalni islanderi od prvog dana, Tara i Vukašin rano su napustili show, ali njihova priča tu nije stala. Zajedničke objave na društvenim mrežama jasno potvrđuju da su iskrice između njih i dalje itekako stvarne.

Tara i Vukašin, Love Island Adria
Tara i Vukašin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Luka i Alisa

Najveće iznenađenje nakon završetka sezone svakako su Luka i Alisa. Iako unutar same vile nisu imali nikakav romantičan odnos, čini se da su u stvarnom svijetu kliknuli na potpuno novoj razini, što potvrđuju zajedničke fotografije, videa i sve češća pojavljivanja u javnosti.

Luka i Alisa, Love Island Adria
Luka i Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ne propustite novu sezonu 'Love Island SAD'! Čekaju vas nove ljubavne avanture, vrući spojevi i neočekivani obrati – gledajte sve odmah ekskluzivno na Voyo!

love island adria voyohr rtlhr
Love Island Adria

Dokaz da magija s Tenerifa traje: Oni su još jedan od parova koje je avantura 'Love Islanda' spojila

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