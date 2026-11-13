Ovo su svi ljubavni parovi koje je spojila prva, rekordna sezona showa 'Love Island Adria'!

Prva sezona hit showa 'Love Island Adria' oborila je sve rekorde gledanosti i donijela pregršt drame, neočekivanih obrata i nezaboravnih trenutaka pod suncem Tenerifa

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Iako su brojni odnosi unutar vile bili na kušnji, pokazalo se da je ova avantura uspjela ono najvažnije – spojiti ljude čije su se priče nastavile i daleko izvan kamera. Donosimo pregled svih parova koji su u showu, ali i nakon njega, pronašli svoju sreću.

Drina i Valentin

Pobjednici prve sezone od samog su početka osvojili simpatije publike svojom iskrenošću i prirodnošću. Svoju su ljubav službeno potvrdili ulaskom u vezu još tijekom boravka u vili, a nakon izlaska nastavili su graditi svoj odnos u stvarnom svijetu, dokazavši da su s razlogom ponijeli titulu omiljenog para sezone.

icon-expand icon-close icon-close Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Gašper i Anja

Superfinalisti showa izgradili su jedan od najstabilnijih odnosa u vili. Iako svoj status još uvijek nisu službeno definirali klasičnim etiketama, oboje otvoreno ističu da se ponašaju kao pravi dečko i cura, a već imaju i ozbiljne planove za zajedničko useljenje.

icon-expand Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Instagram

Mili i Luka

Finalisti prve sezone prošli su kroz dinamičan put do vrha, a svoju su vezu službeno potvrdili još dok su boravili na Tenerifeu. Nakon povratka u stvarnost njihova ljubav ne jenjava, a par već aktivno gleda gdje će započeti zajednički život.

icon-expand Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Instagram

Anthony i Alja

Još jedan par koji je stigao do samog finala i zadržao bliskost i nakon gašenja kamera. Iako svoju vezu nisu službeno etiketirali na klasičan način, Anthony i Alja i dalje su zajedno te u privatnosti njeguju svoj romantični odnos.

icon-expand Alja i Anthony, Love Island Adria FOTO: Instagram

Lara i Toni

Najmlađi par sezone prošao je kroz turbulentne faze unutar vile, no povratak kući donio je potpuno novu energiju. Iako još uvijek nisu dali službenu potvrdu veze, jasno je da među njima postoji ljubavni odnos, a sami su istaknuli kako svom odnosu žele dati vremena i priliku te vidjeti kamo će ih to odvesti.

icon-expand Lara i Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

Anamarija i Nikola

Spojili su se tijekom showa, zajedno napustili vilu, a prava čarolija za njih je tek tada započela. Nakon izlaska njihova veza sve više cvjeta te su nastavili uspješno njegovati ljubav daleko od očiju javnosti.

icon-expand Anamarija i Nikola, Love Island Adria FOTO: Instagram

Loren i Roberto

Ostali su zapamćeni kao prvi par koji se u potpunosti zatvorio već na samom početku sezone, kada su brzo ušli u par, a potom i u vezu. Vilu su napustili zajedno u ranoj fazi natjecanja, a njihova zaljubljenost s Tenerifa u stvarnom je svijetu prerasla u pravu ljubav i zajednički život.

icon-expand Loren i Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

Tara i Vukašin

Kao originalni islanderi od prvog dana, Tara i Vukašin rano su napustili show, ali njihova priča tu nije stala. Zajedničke objave na društvenim mrežama jasno potvrđuju da su iskrice između njih i dalje itekako stvarne.

icon-expand Tara i Vukašin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Luka i Alisa

Najveće iznenađenje nakon završetka sezone svakako su Luka i Alisa. Iako unutar same vile nisu imali nikakav romantičan odnos, čini se da su u stvarnom svijetu kliknuli na potpuno novoj razini, što potvrđuju zajedničke fotografije, videa i sve češća pojavljivanja u javnosti.

icon-expand Luka i Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo