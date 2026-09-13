Ovo su svi parovi 'Love Islanda Adria': Već prve večeri sve se zakompliciralo

Prvi par večeri činili su Vukašin i Lara, no njihova kombinacija nije dugo potrajala. Nakon što je u vilu stigao Anthony, čak četiri djevojke pokazale su interes za njega, a on je odlučio "ukrasti" upravo Laru. Vukašin je tako ostao bez partnerice, no kasnije je dobio novu priliku te se spojio s Tarom.

Promjena se dogodila i nakon Gašperova ulaska. Mili je do tada bila spojena s Valentinom, no nije skrivala da je Gašper upravo ono što traži. "U potpunosti je moj tip muškarca", priznala je, a simpatije su bile obostrane. Gašper je odabrao Mili i tako je "ukrao" Valentinu. Valentin je na kraju završio u paru s Drinom.

Loren i Roberto pronašli su zajednički jezik već pri prvom susretu. Loren je posebno zaintrigirao njegov lančić s križem, a Roberto je među zainteresiranim djevojkama odabrao upravo nju.