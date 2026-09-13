Ovo su svi parovi 'Love Islanda Adria': Već prve večeri sve se zakompliciralo

Prvi par večeri činili su Vukašin i Lara, no njihova kombinacija nije dugo potrajala. Nakon što je u vilu stigao Anthony, čak četiri djevojke pokazale su interes za njega, a on je odlučio "ukrasti" upravo Laru. Vukašin je tako ostao bez partnerice, no kasnije je dobio novu priliku te se spojio s Tarom.
Promjena se dogodila i nakon Gašperova ulaska. Mili je do tada bila spojena s Valentinom, no nije skrivala da je Gašper upravo ono što traži. "U potpunosti je moj tip muškarca", priznala je, a simpatije su bile obostrane. Gašper je odabrao Mili i tako je "ukrao" Valentinu. Valentin je na kraju završio u paru s Drinom.
Loren i Roberto pronašli su zajednički jezik već pri prvom susretu. Loren je posebno zaintrigirao njegov lančić s križem, a Roberto je među zainteresiranim djevojkama odabrao upravo nju.
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
- FOTO: Voyo
Nakon svih prvih spajanja činilo se da su parovi konačno formirani: Lara i Anthony, Mili i Gašper, Tara i Vukašin, Loren i Roberto te Drina i Valentin. No produkcija je za sam kraj prve večeri pripremila još jedno veliko iznenađenje.
U vilu je stigao Jovan, prvi "bombshell" sezone, koji je dobio priliku ukrasti jednu od već zauzetih djevojaka. Nakon razmišljanja odlučio je da želi bolje upoznati – Laru. "Osoba koju biram bit će netko s kim nisam imao dovoljno vremena razgovarati. Ovo će biti način da se bolje upoznamo", objasnio je prije nego što je izgovorio njezino ime.
Njegov izbor potpuno je promijenio konačan raspored u vili. Lara je postala Jovanova partnerica, dok je Anthony, koji je samo nekoliko sati ranije upravo nju ukrao Vukašinu, sada doživio istu sudbinu.
Nakon prve epizode parovi su tako: Mili i Gašper, Tara i Vukašin, Loren i Roberto, Drina i Valentin te Lara i Jovan. Anthony je jedini Islander koji je ostao bez partnerice.
Novu epizodu Love Island Adria ekskluzivno možete pratiti u ponedjeljak, samo na Voyo, u 20 sati! Aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.