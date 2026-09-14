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Love Island Adria

Padaju prvi poljupci u Love Island vili? Privlačnost i simpatije sve je teže sakriti

Njihovi pogledi, osmijesi i nježnosti nisu promaknuli ostalim Islanderima, a sve se više čini da između njih postoji posebna kemija

RTL.hr
14.09.2026 22:00

U vili 'Love Islanda Adria', regionalnog datinog showa, već su počele frcati iskre, a jedan bi par uskoro mogao napraviti i korak dalje. Mili i Gašper sve su prisniji, a njihovi dodiri i nježnosti nisu promaknuli kamerama. Njih dvoje među svim Islanderima posebno su se zbližili, a čini se da kemija između njih svakim trenutkom postaje sve očitija.

Pogledi, osmijesi i nježni dodiri samo dodatno raspiruju nagađanja - hoće li upravo Mili i Gašper biti prvi koji će u vili spojiti usne? Njihova bliskost zasad ostavlja dovoljno prostora za maštanje, a s obzirom na to koliko vremena provode zajedno, čini se da bi se situacija mogla vrlo brzo zahuktati.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

No, pažnju privlači i jedan potpuno novi odnos. Prvi bombshell Jovan već je prvom večeri napravio pravu pomutnju kada je oteo Laru i tako je odvojio od Anthonyja. Njegov dolazak odmah je zakomplicirao odnose u vili, a čini se da između njega i Lare postoji nešto što bi moglo dodatno zakuhati situaciju.

Između Jovana i Lare sada visi određena napetost, a tek treba vidjeti hoće li se iz njegova neočekivanog poteza razviti nešto više. Nakon što je Jovan pred Anthonyjem odabrao Laru, njihov bi odnos mogao postati još zanimljiviji.

Tako sada imamo čak dva para koje treba pomno pratiti. Hoće li prvi poljubac pasti između Mili i Gašpera ili će Jovan i Lara sve iznenaditi?

Aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu a novu epizodu 'Love Island Adria' ekskluzivno možete pratiti od nedjelje do petka, samo na Voyo, u 20 sati!

love island adria
Love Island Adria

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