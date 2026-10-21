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Love Island Adria

Pala velika priznanja među islanderima, no stiglo upozorenje: Tko je na dnu rang-liste snosi ozbiljne posljedice!

Dok su djevojke iz vile 'Love Island Adria' provodile dan na zabavnom izletu, za dečke u vili nije bilo odmora

RTL.hr
21.10.2026 22:45

Voditeljica Dragana Mićalović posjetila je muški dio ekipe te im zadala iznimno važan i škakljiv zadatak vezan uz njihove ljubavne odnose.

Gaga je pred dečke stavila set bazičnih, ali vrlo indikativnih pitanja o vezama u vili tražeći od njih da iskreno procijene tko se najviše trudi oko svoje partnerice, tko svojoj djevojci daje najviše slobode i prostora te kako općenito vide međusobne odnose.

Dragana, Luka, Stefan, Love Island Adria
Dragana, Luka, Stefan, Love Island Adria FOTO: Voyo

Tajni razgovori '1 na 1' razotkrili odnose

Razgovori su se odvijali "1 na 1", daleko od očiju ostalih islandera, a dečki su iskoristili priliku da budu maksimalno iskreni.

Očekivano, pohvale su pljuštale na račun Valentina i njegovog truda u odnosu s Drinom, a iznimno pozitivne ocjene dobio je i Anthony za svoj pristup prema Alji. Nije izostao ni Luka, za kojeg su islanderi složno potvrdili da se iznimno trudi kako bi se Lidia osjećala ugodno i sretno.

Dragana i islanderi, Love Island Adria
Dragana i islanderi, Love Island Adria FOTO: Voyo

Najveće iznenađenje bio je Gašper. Dečki su istaknuli da se Gašper značajno popravio u odnosu prema Anji, naglasivši kako se zaista trudi da joj bude dobro, pazi na svoje ponašanje i uspješno kontrolira svoje reakcije.

Dragana i islanderi, Love Island Adria
Dragana i islanderi, Love Island Adria FOTO: Voyo

Poruka produkcije unijela nemir u vilu

Međutim, opuštena atmosfera i izmjena komplimenata brzo su pali u drugi plan po povratku djevojaka s izleta. Naime, na ekranu u vili iznenada je osvanula misteriozna i prilično upozoravajuća poruka koja je sve prisutne ostavila bez teksta:

"Islanderi, danas je svaki dečko odgovorio na pet pitanja o tome kako se dečki odnose prema svojim partnericama. Na temelju svih odgovora dobili smo rang-listu, a neki od dečki našli su se na njezinu dnu. A takav rezultat ima svoje posljedice", stajalo je u službenoj obavijesti.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Spoznaja da su odgovori islandera stvorili službenu rang-listu te da će oni s dna snositi ozbiljne posljedice izazvala je muk u vili. Tko se našao na samom dnu i kakve ih dramatične posljedice očekuju, doznat ćemo već u narednoj epizodi!

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Love Island Adria

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