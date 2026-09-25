'Pale su maske'! Anthony razočaran ponašanjem Roberta i Gašpera: 'Novi dečki su mu pomogli spakirati se, a oni...'

Nakon što je Jovan morao spakirati kofere i zauvijek napustiti otok, Anthony nije skrivao tugu zbog gubitka bliskog prijatelja, no pravi šok uslijedio je kada je shvatio tko je u tim teškim trenucima pokazao svoje pravo, ružno lice.
Pomoć stigla od 'stranaca', dok su stari Islanderi okrenuli glavu
Gubitak prijatelja Anthonyju je pao izuzetno teško, no ponašanje ukućana koje je smatrao bliskima potpuno ga je zaledilo. Dok se Jovan u sobi pripremao za odlazak kući, očekivana podrška starih Islandera u potpunosti je izostala.
U pomoć oko pakiranja priskočili su tek nedavno pristigli novi natjecatelji poput Luke, dok su Gašper i Roberto koji u vili borave već deset dana sve hladno promatrali sa strane, bez trunke empatije.
Anthony bez zadrške: 'Ja samo ne mogu vjerovati...'
Vidno razočaran i pogođen ovakvim raspletom, Anthony pred kamerama nije skrivao ogorčenost zbog dvoličnosti svojih sustanara:
"Osjeća se drugačija atmosfera u vili, a za mene je teško zato što sam izgubio dva od mojih najbližih drugara. Ja samo ne mogu vjerovati... Novi dečki su u kući tek tri dana i otišli su na kat pomoći Jovanu da se spakira i dostojanstveno ode, a oni su tu već deset dana i nisu htjeli ni prstom maknuti."
'Prva i najvažnija stvar je da si dobra osoba unutra!'
Ovaj sramotni incident bio je jasna prekretnica za Anthonyja, koji je shvatio s kime zapravo dijeli životni prostor na Tenerifima. Naglasio je kako su u utrci za opstankom mnogi zaboravili na osnovni odgoj i ljudskost, poručivši kako lažna prijateljstva više ne prolaze:
"Već su maske počele padati! Mislim da je odnos bitan, ali prva stvar i najvažnije od svega jest da si ti dobra osoba unutra."
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