Valentin i Drina podijelili su na društvenim mrežama zajedničke trenutke iz zagrebačke šetnje, otkrivši da uživaju u gradskoj atmosferi dok se pripremaju adventska događanja. Uz snimku na kojoj su bliski i izmjenjuju poljubac, Valentin je napisao: "Šetkimo se Zagrebom gledamo pripreme za advent, nije noć, ali jako je lijepo. Mozda je to zbog društva..."
Bliskost koja privlači pažnju
Njihove zajedničke objave i opušteni trenuci u metropoli ponovno su privukli veliku pažnju pratitelja showa Love Island Adria, koji s velikim zanimanjem prate kako se odvijaju odnosi među kandidatima nakon izlaska iz vile.
Sve epizode emisije 'Bombaškoljka', kao i novu sezonu 'Love Island SAD', pratite ekskluzivno na platformi Voyo!