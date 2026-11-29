Valentin i Drina podijelili su na društvenim mrežama zajedničke trenutke iz zagrebačke šetnje, otkrivši da uživaju u gradskoj atmosferi dok se pripremaju adventska događanja. Uz snimku na kojoj su bliski i izmjenjuju poljubac, Valentin je napisao: "Šetkimo se Zagrebom gledamo pripreme za advent, nije noć, ali jako je lijepo. Mozda je to zbog društva..."