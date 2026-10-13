Pali strastveni poljupci u 'Love Island Adria'! Neki su ovaj dan dugo čekali

Pravila su bila jasna - muški dio ekipe nosio je poveze preko očiju i slušalice na ušima, dok su djevojke imale zadatak redom ih ljubiti i skupljati visoke ocjene

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Iako je na prvi pogled sve izgledalo kao bezazlena igra, za pojedine islandere ovo je bila prilika koju su danima čekali kako bi konačno testirali pravu kemiju i osjetili dodire o kojima su do sada samo maštali.

Dodiri i prepoznatljiva kemija

Već s prvim izlascima na scenu bilo je jasno da islanderice nemaju namjeru biti sramežljive. Strasti su se odmah rasplamsale, a pao je i niz do sada najsočnijih poljubaca u showu. Posebnu pažnju privukao je susret u kojem je jedna djevojka svojim poljupcem u potpunosti zbunila islandera na stolcu. Iako nije vidio tko ga ljubi, dodir mu je odmah probudio stara sjećanja: "Ovaj poljubac mislim da mi je jako poznat...", priznao je kroz osmijeh te je nagradio iznimno visokom ocjenom.

icon-expand icon-close icon-close Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

Ubrzo nakon toga, njegova službena partnerica izašla je na red i dala sve od sebe kako bi potvrdila svoju dominaciju. Iako je od svog dečka dobila čistu desetku i kompliment da je njezin poljubac savršen svaki put, viđene scene izmislile su joj nemir. Kasnije je priznala kako ju je duboko potreslo kada je vidjela koliko su druge djevojke bile slobodne i opuštene s njezinim partnerom.

icon-expand Mili, Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Najbolji poljubac koji sam ikad doživio!'

Unatoč ljubomornim ispadima i tihoj drami koja se kuhala među parovima, jedna je islanderica u potpunosti pomela konkurenciju i očarala sve muškarce na stolcima. Njezina tehnika, miris i energija donijeli su joj čiste desetke i najviše moguće ocjene. Jedan od islandera ostao je u potpunom šoku nakon njezinog prolaska te pred kamerama dao izjavu o kojoj danas svi bruje: "Ovo je bio naj, naj, naj, naj, najbolji poljubac koji sam ikada dobio u životu!", uzbuđeno je izjavio nakon što je skinuo povez s očiju. Zahvaljujući apsolutnom oduševljenju svih momaka, upravo je ta atraktivna djevojka zasluženo proglašena pobjednicom vatrenog izazova.

icon-expand Love Island Adria FOTO: Voyo