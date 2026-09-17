Pao na prvi pogled! Jovanu se opasno sviđa Alja: 'Njezin izgled je wow'

Jovan je otvoreno priznao svoje rastuće simpatije prema Alji, ističući kako ga je oborio s nogu njezin atraktivan izgled, ali i izravan stav kojim zrači od prvog trenutka.
"Super mi je to što je veoma direktna osoba. Vidi se da ide za onim što želi", komentirao je iskreno Jovan, ne skrivajući oduševljenje.
Dodao je kako je njezin izgled jednostavno "wow", a kad je doznao da Alja radi kao osobna trenerica, to mu je samo dodatno objasnilo njezinu besprijekornu liniju i još više rasplamsalo njegov interes.
Prijeko potrebno osvježenje u vili
Jovan je već ranije isticao koliko ga frustrira situacija u kojoj su se parovi u vili rano zatvorili i onemogućili vođenje dubljih, opuštenijih razgovora. Dolazak Alje stoga mu je stigao kao savršeno osvježenje. Njezina spremnost na otvorenu komunikaciju i zrelost u potpunosti odgovaraju onome što on traži od djevojke.
Hoće li se ove početne simpatije razviti u nešto ozbiljnije ili vilu tek očekuju novi preokreti? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.