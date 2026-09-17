Pao na prvi pogled! Jovanu se opasno sviđa Alja: 'Njezin izgled je wow'

Jovan je otvoreno priznao svoje rastuće simpatije prema Alji, ističući kako ga je oborio s nogu njezin atraktivan izgled, ali i izravan stav kojim zrači od prvog trenutka.

"Super mi je to što je veoma direktna osoba. Vidi se da ide za onim što želi", komentirao je iskreno Jovan, ne skrivajući oduševljenje.

Dodao je kako je njezin izgled jednostavno "wow", a kad je doznao da Alja radi kao osobna trenerica, to mu je samo dodatno objasnilo njezinu besprijekornu liniju i još više rasplamsalo njegov interes.