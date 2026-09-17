Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Pao na prvi pogled! Jovanu se opasno sviđa Alja: 'Njezin izgled je wow'

Dolazak novih djevojaka u vilu 'Love Island Adria' unio je pravu buru među kandidate. I dok su pojedini parovi čvrsto odlučili ostati vjerni svojim trenutnim partnericama, Jovan uopće nije skrivao koliko ga je zaintrigirala nova natjecateljica Alja

RTL.hr
17.09.2026 10:30

Jovan je otvoreno priznao svoje rastuće simpatije prema Alji, ističući kako ga je oborio s nogu njezin atraktivan izgled, ali i izravan stav kojim zrači od prvog trenutka.

"Super mi je to što je veoma direktna osoba. Vidi se da ide za onim što želi", komentirao je iskreno Jovan, ne skrivajući oduševljenje.

Dodao je kako je njezin izgled jednostavno "wow", a kad je doznao da Alja radi kao osobna trenerica, to mu je samo dodatno objasnilo njezinu besprijekornu liniju i još više rasplamsalo njegov interes.

Jovan, Alja, Love Island Adria
Jovan, Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Prijeko potrebno osvježenje u vili

Jovan je već ranije isticao koliko ga frustrira situacija u kojoj su se parovi u vili rano zatvorili i onemogućili vođenje dubljih, opuštenijih razgovora. Dolazak Alje stoga mu je stigao kao savršeno osvježenje. Njezina spremnost na otvorenu komunikaciju i zrelost u potpunosti odgovaraju onome što on traži od djevojke.

Hoće li se ove početne simpatije razviti u nešto ozbiljnije ili vilu tek očekuju novi preokreti? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria voyohr rtlhr jovan love island adria alja love island adria
Love Island Adria

Alja razotkrila Roberta: 'Kada je s Loren, ponaša se potpuno drugačije nego kada je sam!'

Love Island Adria

Otišao korak dalje! Anthony iskreno: 'Ako se Lara ne promijeni, gotovo je - neću odbiti novu djevojku!'

Moglo bi te zanimati

Nakon Aljinog izravnog pitanja, Anthony je jasan: 'Boljelo bi me da Lara ode kući, ja bez nje ne mogu biti u vili'

Vukašin ostao zatečen Aljinim izgledom: 'Ova će nas tući sve, jeste vi vidjele te mišiće'

Marija Tereza ušla u vilu i odmah bacila oko na Roberta, no uslijedio je hladan tuš: 'Nije mi privlačna nimalo'

Ovaj Aljin potez mogao bi sve promijeniti! Odabrala je tri zauzeta dečka za dejt: 'Stat ću nekima na žulj'

Alja tek ušla u vilu, a već izgubila živce: 'Nisam očekivala takve poglede od curica'

Alja zainteresirana za Anthonyja? Nakon jednog razgovora promijenila ploču: 'Vidi se da ima 22 godine, predosadno!'

Pročitaj na Net.hr
Crnke koje su zaludjele Karlovac: Malo tko ove ljepotice u centru grada nije primijetio
Jelena Perčin i Ante Gelo nastupili zajedno: Zaljubljeni supružnici pokazali posebnu bliskost
'Mala dama s velikim glasom' osvojila je svijet, pa prošla kroz pakao
Sjećate li se Minee s početka karijere? Ovako se mijenjala kroz godine
Kralj Charles nakon smrti princeze Diane poručio: 'Ne brini, brzo ćemo je zaboraviti'
Penélope Cruz u korzetu i čipki pokazala fantastičnu liniju: Mreže su pune komplimenata
Veganka koja ne voli šminku, a obožava feniranje: 'Od prvog honorara kupila sam kožnu jaknu'
Thompson rasprodao dvoranu u Stuttgartu: Zbog velike potražnje pao sustav, obožavatelji ogorčeni
Poruka Meghan Markle završila na internetu: Htjela se javiti roditeljima, a procurio joj broj
Zaručili se, čekali bebu, a onda je sve krenulo po zlu! 'Još uvijek osjećam sram'