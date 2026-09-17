Pao prvi poljubac Drine i Valentina u 'Love Island Adria': 'Bilo je strastveno'

Kada je tijekom igre došao trenutak za poljubac, Drina i Valentin nisu se previše suzdržavali. Pred ostalim Islanderima približili su se jedno drugome i prepustili trenutku, a ono što je počelo kao dio igre završilo je njihovim prvim poljupcem.

Da među njima postoji privlačnost, nakon svega više nisu ni skrivali, a posebno je zanimljiva bila reakcija na ono što se upravo dogodilo. "Ovo je bio naš prvi poljubac, bilo je strastveno", komentirali su nakon poljupca.