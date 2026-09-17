Pao prvi poljubac Drine i Valentina u 'Love Island Adria': 'Bilo je strastveno'

Kada je tijekom igre došao trenutak za poljubac, Drina i Valentin nisu se previše suzdržavali. Pred ostalim Islanderima približili su se jedno drugome i prepustili trenutku, a ono što je počelo kao dio igre završilo je njihovim prvim poljupcem.
Da među njima postoji privlačnost, nakon svega više nisu ni skrivali, a posebno je zanimljiva bila reakcija na ono što se upravo dogodilo. "Ovo je bio naš prvi poljubac, bilo je strastveno", komentirali su nakon poljupca.
Iako se prvi poljubac dogodio tijekom igre, mogao bi označiti i novu fazu njihova odnosa u vili. Hoće li se kemija između Drine i Valentina nastaviti razvijati i izvan izazova, tek ćemo doznati.
Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.