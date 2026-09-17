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Love Island Adria

Pao prvi poljubac Drine i Valentina u 'Love Island Adria': 'Bilo je strastveno'

Igra u vili 'Love Islanda Adria' donijela je brojne neočekivane trenutke, ali i jedan koji su neki gledatelji možda već priželjkivali – pao je prvi poljubac Drine i Valentina!

RTL.hr
17.09.2026 22:10

Kada je tijekom igre došao trenutak za poljubac, Drina i Valentin nisu se previše suzdržavali. Pred ostalim Islanderima približili su se jedno drugome i prepustili trenutku, a ono što je počelo kao dio igre završilo je njihovim prvim poljupcem.

Da među njima postoji privlačnost, nakon svega više nisu ni skrivali, a posebno je zanimljiva bila reakcija na ono što se upravo dogodilo. "Ovo je bio naš prvi poljubac, bilo je strastveno", komentirali su nakon poljupca.

Drina i Valentin, Love Island Adria
Drina i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Iako se prvi poljubac dogodio tijekom igre, mogao bi označiti i novu fazu njihova odnosa u vili. Hoće li se kemija između Drine i Valentina nastaviti razvijati i izvan izazova, tek ćemo doznati.

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