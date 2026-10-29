Pao prvi poljubac između Mili i Luke: 'Pitao me jesam li se ikad ljubila na kiši'

U vili showa Love Island Adria simpatije između Mili i Luke postaju sve očitije, a njihova je priča dobila onaj pravi, romantični epilog. Nakon što su postali par, njih dvoje napokon su se poljubili, i to tijekom partyja koji je bio savršena prilika da se malo odvoje od ostatka ekipe. Dok su ostali islanderi uživali u zabavi, Mili i Luka pronašli su kutak samo za sebe. Luka ju je upitao može li joj se približiti, a ubrzo nakon toga pao je i njihov prvi poljubac.
Mili prepričala detalje curama: "Osjetila sam se kao u srednjoj školi"
Da je atmosfera bila i više nego magična, potvrđuju i riječi koje je Mili kasnije oduševljeno prepričala curama u vili.
"Jučer je pao prvi poljubac. Sjedili smo na decku i pitao me Luka jesam li se ikad ljubila na kiši. I ja sam mu rekla pa mogla bih. Osjetila sam se kao u srednjoj školi", prepričala je romantične trenutke ozarena Mili.
Mili nije skrivala koliko joj se svidio taj trenutak, pa je u ispovjedaonici otkrila da je poljubac nadmašio sva njezina očekivanja. "Poljubac je bio 11 od 10", poručila je Mili, dok je i Luka u ispovjedaonici priznao da s nestrpljenjem iščekuje sve ono što tek dolazi u njihovoj zajedničkoj priči.
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