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Love Island Adria

Pao prvi poljubac između Mili i Luke: 'Pitao me jesam li se ikad ljubila na kiši'

Nakon što su se izdvojili od ostatka ekipe na partyju, Mili i Luka prepustili su se romantičnim trenucima, a oduševljena Mili kasnije je curama otkrila detalje

RTL.hr
29.10.2026 22:10

U vili showa Love Island Adria simpatije između Mili i Luke postaju sve očitije, a njihova je priča dobila onaj pravi, romantični epilog. Nakon što su postali par, njih dvoje napokon su se poljubili, i to tijekom partyja koji je bio savršena prilika da se malo odvoje od ostatka ekipe. Dok su ostali islanderi uživali u zabavi, Mili i Luka pronašli su kutak samo za sebe. Luka ju je upitao može li joj se približiti, a ubrzo nakon toga pao je i njihov prvi poljubac.

Mili i Luka, Love Island Adria
Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Mili prepričala detalje curama: "Osjetila sam se kao u srednjoj školi"

Da je atmosfera bila i više nego magična, potvrđuju i riječi koje je Mili kasnije oduševljeno prepričala curama u vili.

"Jučer je pao prvi poljubac. Sjedili smo na decku i pitao me Luka jesam li se ikad ljubila na kiši. I ja sam mu rekla pa mogla bih. Osjetila sam se kao u srednjoj školi", prepričala je romantične trenutke ozarena Mili.

Mili i Luka, Love Island Adria
Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Mili nije skrivala koliko joj se svidio taj trenutak, pa je u ispovjedaonici otkrila da je poljubac nadmašio sva njezina očekivanja. "Poljubac je bio 11 od 10", poručila je Mili, dok je i Luka u ispovjedaonici priznao da s nestrpljenjem iščekuje sve ono što tek dolazi u njihovoj zajedničkoj priči.

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ANKETA Je li odnos Mili i Luke iskren ili čista taktika?

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