Pao sočan obrat u vili: Mili i Gašper izgladili odnos, a onda je uslijedila noć puna strasti!

Nakon niza burnih svađa, teških riječi i tvrdnji da je njihov odnos zauvijek završen, Mili i Gašper napravili su nagli zaokret. Ne samo da su izgladili nesuglasice, već su nakon emotivnog razgovora pustili sve kočnice i prepustili se strastima!

Nakon dana ispunjenih teškom atmosferom i distanciranjem, Mili je odlučila sjesti s Gašperom i otvoreno reći sve što joj je na duši. Priznala mu je koliko su je pogodili njegovi potezi, ali i otkrila da emocije ipak ne može samo tako ugasiti:

"Mislim da si svjestan i sam koliko me povrijedilo to što nisi bio iskren prema meni. Treba mi vremena da ti opet mogu vjerovati, ali instinkt mi govori da ti dam drugu šansu", iskreno je poručila Mili.

Gašper je prihvatio njezine kritike bez spuštanja glave, priznajući vlastite pogreške:

"Sada znam neke stvari. Bilo bi drugačije da smo u pravoj vezi, te stvari nikad ne bih radio", naglasio je Gašper, nakon čega su oboje zaključili kako im je laknulo što su rasčistili račun te da je on za nju, unatoč svemu, i dalje najbolji prijatelj u vili.