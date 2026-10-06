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Love Island Adria

Pao sočan obrat u vili: Mili i Gašper izgladili odnos, a onda je uslijedila noć puna strasti!

U vili 'Love Island Adria' tenzije i strasti ne prestaju divljati, a najnoviji rasplet ponovno je dokazao da je od mržnje do ljubavi samo jedan korak

RTL.hr
06.10.2026 22:00

Nakon niza burnih svađa, teških riječi i tvrdnji da je njihov odnos zauvijek završen, Mili i Gašper napravili su nagli zaokret. Ne samo da su izgladili nesuglasice, već su nakon emotivnog razgovora pustili sve kočnice i prepustili se strastima!

Iskren razgovor i priznanje: 'Instinkt mi govori da ti vjerujem'

Nakon dana ispunjenih teškom atmosferom i distanciranjem, Mili je odlučila sjesti s Gašperom i otvoreno reći sve što joj je na duši. Priznala mu je koliko su je pogodili njegovi potezi, ali i otkrila da emocije ipak ne može samo tako ugasiti:

"Mislim da si svjestan i sam koliko me povrijedilo to što nisi bio iskren prema meni. Treba mi vremena da ti opet mogu vjerovati, ali instinkt mi govori da ti dam drugu šansu", iskreno je poručila Mili.

Gašper je prihvatio njezine kritike bez spuštanja glave, priznajući vlastite pogreške:

"Sada znam neke stvari. Bilo bi drugačije da smo u pravoj vezi, te stvari nikad ne bih radio", naglasio je Gašper, nakon čega su oboje zaključili kako im je laknulo što su rasčistili račun te da je on za nju, unatoč svemu, i dalje najbolji prijatelj u vili.

Mili i Gašper, Love Island Adria
Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

A kad su se ugasila svjetla... Pala noć puna nježnosti pod plahtama!

No, prijateljski razgovor bio je samo uvod u ono što je uslijedilo pod okriljem noći. Čim su se svjetla u spavaćoj sobi ugasila, sve priče o "oprezu" i "potrebi za vremenom" pale su u drugi plan.

Mili i Gašper prepustili su se snažnoj kemiji koja se danima skupljala. U izoliranim kutcima spavaće sobe izmjenjivali su nježnosti, a intimni trenuci pod plahtama jasnije su od bilo kakvih riječi potvrdili da između njih i dalje gore opasne iskre koje više ne mogu a ni ne žele skrivati.

Mili i Gašper, Love Island Adria
Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Ili se zaljubila ili opet ponavlja istu grešku!'

I dok su Mili i Gašper ujutro zračili zadovoljstvom, ostale djevojke u vili nisu bile nimalo impresionirane ovim ekspresnim pomirenjem. Drina i Lara s priličnom su dozom skepticizma komentirale Miličin nagli zaokret:

"Ili se zaljubila do ušiju ili opet radi po starim obrascima. Jedno je biti svjestan problema, a sasvim drugo to primijeniti. Ona svaki put ponovi istu grešku...", prokomentirale su cure bez dlake na jeziku.

Hoće li strastvena noć i izmjenjivanje nježnosti pod plahtama učvrstiti njihov odnos ili će ih stari obrasci ponašanja ponovno odvesti u novu dramu? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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Love Island Adria

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