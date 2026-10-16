Pao sočan poljubac! Gašper i Anja okrunili svoju novu romansu u vili

Nakon neočekivanog razdvajanja parova u vili, emocije su dosegle vrhunac, a neke su skrivene iskre konačno došle do izražaja. Dok su pojedini kandidati lili suze zbog starih odnosa, Anja i Gašper iskoristili su priliku za zbližavanje. Njihova međusobna privlačnost postala je glavna tema nakon niza vrućih situacija

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U novom izazovu djevojke su morale odgovarati na nezgodna pitanja, dijeliti dijamante i nagrađivati odabrane dečke strastvenim poljupcima. Anja nije skrivala svoje namjere prema Gašperu, koji je netom prije postao slobodan. Priznala je da sada konačno sebe stavlja na prvo mjesto te želi provjeriti postoji li među njima onaj pravi flert i kemija o kojoj se nagađalo. Tijekom zadatka, upravo mu je ona predala svoj dijamant, što je kulminiralo vrućim poljupcem ispod vodopada. Gašper je tom prilikom skinuo majicu, čime je dodatno zagrijao ionako napetu atmosferu. "Sviđalo mi se kad si skinuo majicu", iskreno mu je priznala Anja kasnije tijekom njihovog privatnog razgovora na terasi.

icon-expand icon-close icon-close Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Rivalstvo i ljubomorne iskre

Njihovo neprestano zbližavanje nije prošlo nezapaženo, a ponajmanje kod Mili, kojoj je naglo razdvajanje od Gašpera iznimno teško palo. Pokušavajući mu pokazati što je izgubio, Mili ga je također strastveno poljubila u izazovu, objasnivši da je to bio čisti revanš jer je znala za Anjine planove. Zbog novonastale situacije rasplamsale su se prave napetosti, pa su djevojke Anju proglasile najvećom zmijom u kući. Unatoč teškim riječima i drami, Gašper je ostao fokusiran na svoju novu simpatiju, povjerivši kako mu se jako sviđa njihova nova povezanost i to što su oboje sve opušteniji.

icon-expand Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Službeno spajanje novog para