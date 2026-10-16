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Love Island Adria

Pao sočan poljubac! Gašper i Anja okrunili svoju novu romansu u vili

Nakon neočekivanog razdvajanja parova u vili, emocije su dosegle vrhunac, a neke su skrivene iskre konačno došle do izražaja. Dok su pojedini kandidati lili suze zbog starih odnosa, Anja i Gašper iskoristili su priliku za zbližavanje. Njihova međusobna privlačnost postala je glavna tema nakon niza vrućih situacija

RTL.hr
16.10.2026 11:00

U novom izazovu djevojke su morale odgovarati na nezgodna pitanja, dijeliti dijamante i nagrađivati odabrane dečke strastvenim poljupcima. Anja nije skrivala svoje namjere prema Gašperu, koji je netom prije postao slobodan. Priznala je da sada konačno sebe stavlja na prvo mjesto te želi provjeriti postoji li među njima onaj pravi flert i kemija o kojoj se nagađalo.

Tijekom zadatka, upravo mu je ona predala svoj dijamant, što je kulminiralo vrućim poljupcem ispod vodopada. Gašper je tom prilikom skinuo majicu, čime je dodatno zagrijao ionako napetu atmosferu. "Sviđalo mi se kad si skinuo majicu", iskreno mu je priznala Anja kasnije tijekom njihovog privatnog razgovora na terasi.

Anja i Gašper, Love Island Adria
Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Rivalstvo i ljubomorne iskre

Njihovo neprestano zbližavanje nije prošlo nezapaženo, a ponajmanje kod Mili, kojoj je naglo razdvajanje od Gašpera iznimno teško palo. Pokušavajući mu pokazati što je izgubio, Mili ga je također strastveno poljubila u izazovu, objasnivši da je to bio čisti revanš jer je znala za Anjine planove. Zbog novonastale situacije rasplamsale su se prave napetosti, pa su djevojke Anju proglasile najvećom zmijom u kući. Unatoč teškim riječima i drami, Gašper je ostao fokusiran na svoju novu simpatiju, povjerivši kako mu se jako sviđa njihova nova povezanost i to što su oboje sve opušteniji.

Anja i Gašper, Love Island Adria
Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Službeno spajanje novog para

Večernje okupljanje oko vatre donijelo je najvažnije odluke tjedna i ceremoniju spajanja, gdje su dečki napokon preuzeli inicijativu i birali partnerice. Gašper se nije nimalo dvoumio kada je na njega došao red da odabere s kim želi dijeliti dane koji slijede.

Pred svima je izjavio kako osobu s kojom ima očitu kemiju želi upoznati još bolje, naglasivši da ona prolazi kroz prilično teške trenutke. "Želim vidjeti je li to nešto više od toga, tako da cura koju biram je Anja", zaključio je Gašper, čime su okrunili dan prepun dramatičnih preokreta i službeno postali novi par.

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