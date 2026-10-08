Pao sočan poljubac pomirenja! Mili i Gašper ponovno skupa: 'Moje osjećaje prema tebi nitko ne može promijeniti!'

Nakon brojnih trzavica i čitanja oštrih komentara gledatelja s društvenih mreža, Mili je preuzela inicijativu i odlučila definitivno raščistiti stvari s Gašperom. Priznala je kako je danima analizirala njihov odnos i shvatila da više ne želi bježati od vlastitih osjećaja.

Iako su ranije spominjali opciju da trebaju dati šansu i drugima kako bi testirali svoju povezanost, Mili je jasno dala do znanja da je ta faza iza nje:

"Puno sam razmišljala o nama i ne želim više biti neiskrena prema sebi. Prije smo pričali da bismo trebali upoznati i druge ljude, ali mene to više uopće ne zanima. Moj interes i fokus su u potpunosti na tebi!", poručila je Mili izravno.