Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Pao sočan poljubac pomirenja! Mili i Gašper ponovno skupa: 'Moje osjećaje prema tebi nitko ne može promijeniti!'

Mili i Gašper odlučili su ostaviti ponos sa strane, sjesti i otvoreno popričati o svemu. Uslijedilo je emotivno priznanje koje je potvrdilo da su njihove emocije ipak znatno jače od svih prepreka i sumnji koje su ih okruživale

RTL.hr
08.10.2026 14:30

Nakon brojnih trzavica i čitanja oštrih komentara gledatelja s društvenih mreža, Mili je preuzela inicijativu i odlučila definitivno raščistiti stvari s Gašperom. Priznala je kako je danima analizirala njihov odnos i shvatila da više ne želi bježati od vlastitih osjećaja.

Iako su ranije spominjali opciju da trebaju dati šansu i drugima kako bi testirali svoju povezanost, Mili je jasno dala do znanja da je ta faza iza nje:

"Puno sam razmišljala o nama i ne želim više biti neiskrena prema sebi. Prije smo pričali da bismo trebali upoznati i druge ljude, ali mene to više uopće ne zanima. Moj interes i fokus su u potpunosti na tebi!", poručila je Mili izravno.

Mili i Gašper, Love Island Adria
Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Emotivan rasplet i poljubac pomirenja

Mili nije stala na tome, već je izrekla priznanje koje je u sekundi promijenilo cijelu atmosferu u vili i skinulo teret s Gašperovih leđa:

"Osjećaji koje sam stvorila prema tebi su sada već toliko jaki da apsolutno nitko tko se možda pojavi ovdje ne može probuditi moj interes", iskreno je priznala Mili pred kamerama.

Vidno olakšan i oduševljen njezinim riječima, Gašper je odmah uzvratio istom mjerom. Priznao je da i sam razmišlja na identičan način te kako su im protekla dva mirna dana u vili bila dovoljan dokaz da skupa funkcioniraju sjajno. Predložio je da se napokon opuste i jednostavno prepuste uživanju u zajedničkim trenucima.

Mili i Gašper, Love Island Adria
Mili i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Njihov dirljiv razgovor kulminirao je strastvenim poljupcem i potpunim pomirenjem. Time su svima u kući dokazali da su sve sumnje ostavili u prošlosti te da su spremni svojoj vezi pružiti novu, još stabilniju šansu.

Hoće li ova idilična faza preživjeti nadolazeće spajanje parova i dolazak novih kandidata? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria voyohr rtlhr mili gašper love island adria
Love Island Adria

ANKETA Vidite li vi kemiju između Alje i Anthonyja?

Moglo bi te zanimati

Komentari gledatelja unijeli opći kaos: Publika želi ispitati kemiju između Alje i Anthonyja!

Ovo je Anthonyjev put u 'Love Islandu Adria': Promijenio tri djevojke u vili, pa postao glavni magnet za dramu

Djevojke izrešetale Alisu zbog poljupca s Anthonyjem, ona im odbrusila: 'U čemu je problem, brate mili?!'

Luka bez dlake na jeziku o svom prijatelju: 'Ti želiš izbjeći dramu u vili, a s njim si? Anthony je sama drama!'

Izbila brutalna svađa Lare i Anthonyja: 'Osjećam se pljunuto u lice! Meni se nikad u životu netko nije toliko gadio'

Mili učila Laru kako da bude bolja zavodnica: 'Moraš zamisliti da si mačkica, tigrica'