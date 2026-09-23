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Love Island Adria

Pao strastveni poljubac Alje i Luke pred svima: 'Jedva sam čekala da me netko podigne i tako poljubi!'

Nova zabavna igra razbijanja tajni pretvorila se u pravi festival flerta, a glavni akteri vrućeg trenutka dana bili su Alja i Luka!

RTL.hr
23.09.2026 10:00

Atmosferu u vili zapalila je igra pogađanja laži i istina, u kojoj je točan odgovor donosio sočnu nagradu – poljubac osobe čija je tajna razotkrivena. Kada je red došao na Alju, Luka je pokazao opasno dobru intuiciju i bez greške pogodio njezinu istinu.

No, umjesto reda radi i usputnog poljupca u obraz, Luka je odlučio ići do kraja. Pred šokiranim i oduševljenim Islanderima, uhvatio je Alju, podigao je u zrak i priredio joj filmski, strastveni poljubac od kojeg se zatresla cijela vila!

Luka i Alja, Love Island Adria
Luka i Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Alja nije skrivala oduševljenje

Dok su ostali Islanderi glasno navijali i zviždali, Alja se nakon vrućeg trenutka potpuno prepustila emocijama te iskreno priznala koliko ju je Lukin potez oborio s nogu:

"Jedva sam čekala da me netko podigne i tako poljubi!"

Ovaj neočekivani potez poslužio je kao savršen odmak od teških tema koje su danima gušile atmosferu među parovima, a iskre između Alje i Luke postale su toliko očite da ih više nitko u vili ne može ignorirati.

Alja i Luka, Love Island Adria
Alja i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

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