Pao strastveni poljubac Alje i Luke pred svima: 'Jedva sam čekala da me netko podigne i tako poljubi!'

Nova zabavna igra razbijanja tajni pretvorila se u pravi festival flerta, a glavni akteri vrućeg trenutka dana bili su Alja i Luka!

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Atmosferu u vili zapalila je igra pogađanja laži i istina, u kojoj je točan odgovor donosio sočnu nagradu – poljubac osobe čija je tajna razotkrivena. Kada je red došao na Alju, Luka je pokazao opasno dobru intuiciju i bez greške pogodio njezinu istinu. No, umjesto reda radi i usputnog poljupca u obraz, Luka je odlučio ići do kraja. Pred šokiranim i oduševljenim Islanderima, uhvatio je Alju, podigao je u zrak i priredio joj filmski, strastveni poljubac od kojeg se zatresla cijela vila!

icon-expand icon-close icon-close Luka i Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Alja nije skrivala oduševljenje

Dok su ostali Islanderi glasno navijali i zviždali, Alja se nakon vrućeg trenutka potpuno prepustila emocijama te iskreno priznala koliko ju je Lukin potez oborio s nogu: "Jedva sam čekala da me netko podigne i tako poljubi!" Ovaj neočekivani potez poslužio je kao savršen odmak od teških tema koje su danima gušile atmosferu među parovima, a iskre između Alje i Luke postale su toliko očite da ih više nitko u vili ne može ignorirati.

icon-expand Alja i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo