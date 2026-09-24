Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb IQ 160 Gospodin Savršeni Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Pao strastveni poljubac između Anthonyja i Lare: 'Ja mislim da sada svi znaju da je ona moja!'

Lara nije imala nikakve dvojbe u najintimnijem dijelu zadatka, a Anthony je jednim potezom i jasnom porukom obilježio svoj teritorij u vili

RTL.hr
24.09.2026 22:20

Novi provokativni izazov na Tenerifeu podigao je temperaturu u vili, no najveći potres i eksploziju strasti pred kamerama priredili su Anthony i Lara! Igra u kojoj su djevojke morale rasporediti momke po takozvanim bazama intimnosti poslužila je kao savršena pozornica za javno priznanje emocija o kojem u vili ne prestaje šuškati.

Igra u četiri baze i sočni poljubac na samom vrhu

Zadatak za djevojke bio je nimalo jednostavan i prilično bezobrazan: na prvoj bazi morale su usnama ubaciti lopticu u rukavicu, na drugoj skinuti majicu s momka zubima uz polijevanje kečapom i senfom, dok je treća donosila dijagrame slatkiša. No, najiščekivanija i najpoželjnija bila je četvrta baza - rezervirana isključivo za strastveni poljubac.

Lara i Anthony, Love Island Adria
Lara i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Obilježavanje teritorija pred svima

Larin potez izazvao je oduševljenje, ali i veliko olakšanje kod Anthonyja, koji je konačno dobio javnu potvrdu da su njegovi osjećaji u potpunosti uzvraćeni:

"Ja mislim da sada svi znaju da je ona moja!"

Lara i Anthony, Love Island Adria
Lara i Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Love Island Adria na platformi Voyo od nedjelje do petka od 20 sati. Love Island Adria aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria anthony love island adria lara love island adria
Moglo bi te zanimati

Oni su prvi par koji napušta Love Island Adria! Marija Tereza i Jovan slažu se s gledateljima showa: 'Nismo se poklopili'

Alja se rasplakala pred kamerama: 'Nisam imala dobrog tatu, zato želim muškarca koji će biti uzor mojoj budućoj kćeri!'

Dečki slavili dan samo za njih, cure ostale u šoku zbog djetinjastog ispada: 'Kao da sam došla u zoološki vrt kod kaveza s gorilama!'

Najvrući izazov dosad! Mili prešla sve granice s Gašperom: 'Oni su to i prije radili'

Želiš prodrmati vilu 'Love Islanda Adria'? Evo zašto je vrijeme da postaneš bombshell

Jovanu je Marija Tereza dosadna: 'Što god da ona meni govori, mene to ne zanima'

Pročitaj na Net.hr
Preminuo njemački glazbenik, srušio se nakon nastupa
Nisu mogle proći nezapaženo: Tko su atraktivne sestre koje su mamile poglede slučajnih prolaznika?
Tony Cetinski o ljubavi s Dubravkom i punici: 'Nije me bilo lako uhvatiti ni za glavu ni rep'
Borba s anoreksijom, ovisnost i pritisak slave: Ovako danas izgledaju najpoznatije blizanke
Miloš Biković ekskluzivno za Net.hr: 'Juriti status zvijezde nikada mi nije bio cilj'
Emotivna ispovijest Marije Šerifović: Otkrila što joj je želja u 'drugoj polovici života'
Haris Džinović iskreno progovorio o bivšoj supruzi: 'Ne bih ponovio brak s Melinom'
Upoznali se na narodnjacima, a danas žive kao Beckhamovi: Kako se mijenjala Mirela Forić Srna?
Alka Vuica pozirala u crnom badiću: Novopečena baka i u sedmom desetljeću izgleda fantastično
Pokazala prirodne obline: Rihanna u čipkastom izdanju pokazala zašto joj nema ravne