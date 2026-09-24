Pao strastveni poljubac između Anthonyja i Lare: 'Ja mislim da sada svi znaju da je ona moja!'

Novi provokativni izazov na Tenerifeu podigao je temperaturu u vili, no najveći potres i eksploziju strasti pred kamerama priredili su Anthony i Lara! Igra u kojoj su djevojke morale rasporediti momke po takozvanim bazama intimnosti poslužila je kao savršena pozornica za javno priznanje emocija o kojem u vili ne prestaje šuškati.
Igra u četiri baze i sočni poljubac na samom vrhu
Zadatak za djevojke bio je nimalo jednostavan i prilično bezobrazan: na prvoj bazi morale su usnama ubaciti lopticu u rukavicu, na drugoj skinuti majicu s momka zubima uz polijevanje kečapom i senfom, dok je treća donosila dijagrame slatkiša. No, najiščekivanija i najpoželjnija bila je četvrta baza - rezervirana isključivo za strastveni poljubac.
Obilježavanje teritorija pred svima
Larin potez izazvao je oduševljenje, ali i veliko olakšanje kod Anthonyja, koji je konačno dobio javnu potvrdu da su njegovi osjećaji u potpunosti uzvraćeni:
"Ja mislim da sada svi znaju da je ona moja!"
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