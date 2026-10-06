Pao vatreni poljubac između Anthonyja i jedne djevojke! Ona mu poručila: 'Sve u vezi tebe je red flag'

Nakon burnih događaja i eliminacija u vili, Anthony je odlučio nasamo porazgovarati s Alisom. Priznao joj je kako je čuo da ona možda želi razgovarati s njim, na što je ona otvoreno potvrdila svoje namjere. "Imamo dobar vibe. Svaki put kad pričamo izađem iz te konverzacije ili da se smijem ili da se osjećam bolje", priznala mu je Alisa, dodajući da mu najviše vjeruje od svih u vili.

Anthony se složio, istaknuvši njihovu dobru zajedničku energiju i činjenicu da su se odlično povezali.