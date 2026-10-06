Pao vatreni poljubac između Anthonyja i jedne djevojke! Ona mu poručila: 'Sve u vezi tebe je red flag'

Nakon burnih događaja i eliminacija u vili, Anthony je odlučio nasamo porazgovarati s Alisom. Priznao joj je kako je čuo da ona možda želi razgovarati s njim, na što je ona otvoreno potvrdila svoje namjere. "Imamo dobar vibe. Svaki put kad pričamo izađem iz te konverzacije ili da se smijem ili da se osjećam bolje", priznala mu je Alisa, dodajući da mu najviše vjeruje od svih u vili.
Anthony se složio, istaknuvši njihovu dobru zajedničku energiju i činjenicu da su se odlično povezali.
Poljubac o kojem se priča
Njihov razgovor u sjenici brzo je prerastao iz opuštenog flerta u konkretnu akciju. Budući da su do tada imali isključivo prijateljski odnos, složili su se kako bi trebali provjeriti postoji li među njima stvarna fizička privlačnost.
"Pa onda smo rekli, ajmo sad", prepričala je Alisa kasnije djevojkama uzbuđeno. Opisala je taj njihov prvi zajednički romantični trenutak kao lagan i nježan.
Ovaj tajni poljubac izvan službenih izazova brzo je postao glavna tema tračeva među natjecateljima. Vijest o njihovom zbližavanju izazvala je lavinu reakcija i podigla tenzije kod ostalih djevojaka u vili koje su imale nerazjašnjene odnose s Anthonyjem.
Kako će se njihov odnos dalje razvijati, ostaje za vidjeti. Jedno je sigurno, pravila igre u vili upravo su se dramatično promijenila. Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.