Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Pao vatreni poljubac između Anthonyja i jedne djevojke! Ona mu poručila: 'Sve u vezi tebe je red flag'

Iako su gledatelji navikli na neočekivane preokrete, malo tko je mogao predvidjeti da će njihov odnos tako brzo prijeći iz prijateljskog u nešto više. Njihov tajni poljubac izvan službenog izazova pokrenuo je lavinu tračeva

RTL.hr
06.10.2026 22:10

Nakon burnih događaja i eliminacija u vili, Anthony je odlučio nasamo porazgovarati s Alisom. Priznao joj je kako je čuo da ona možda želi razgovarati s njim, na što je ona otvoreno potvrdila svoje namjere. "Imamo dobar vibe. Svaki put kad pričamo izađem iz te konverzacije ili da se smijem ili da se osjećam bolje", priznala mu je Alisa, dodajući da mu najviše vjeruje od svih u vili.

Anthony se složio, istaknuvši njihovu dobru zajedničku energiju i činjenicu da su se odlično povezali. 

Anthony, Love Island Adria
Anthony, Love Island Adria FOTO: Voyo

Poljubac o kojem se priča

Njihov razgovor u sjenici brzo je prerastao iz opuštenog flerta u konkretnu akciju. Budući da su do tada imali isključivo prijateljski odnos, složili su se kako bi trebali provjeriti postoji li među njima stvarna fizička privlačnost.

Anthony i Alisa, Love Island Adria
Anthony i Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

"Pa onda smo rekli, ajmo sad", prepričala je Alisa kasnije djevojkama uzbuđeno. Opisala je taj njihov prvi zajednički romantični trenutak kao lagan i nježan.

Ovaj tajni poljubac izvan službenih izazova brzo je postao glavna tema tračeva među natjecateljima. Vijest o njihovom zbližavanju izazvala je lavinu reakcija i podigla tenzije kod ostalih djevojaka u vili koje su imale nerazjašnjene odnose s Anthonyjem.

Anthony i Alisa, Love Island Adria
Anthony i Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

Kako će se njihov odnos dalje razvijati, ostaje za vidjeti. Jedno je sigurno, pravila igre u vili upravo su se dramatično promijenila. Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

love island adria anthony alisa love island adria
Love Island Adria

Pogledajte trenutak kada je Lara doznala da se Anthony ljubio s drugom curom

Love Island Adria

Pao sočan obrat u vili: Mili i Gašper izgladili odnos, a onda je uslijedila noć puna strasti!

Moglo bi te zanimati

Dečki koji su promijenili tijek događaja u vili! Evo tko su novi bombshelli u Love Island Adria

ANKETA Vidite li kemiju između Drine i Valentina?

'Oni su kao brat i sestra!' Islanderi sumnjaju u odnos Drine i Valentina: 'Nema tu seksualne kemije'

Ovo nije očekivao! Mili donijela konačnu odluku za Gašpera: 'Otvorena sam za nekog drugog!'

Ljubavne dileme! Lara traži savjet od Anje: 'Je li tebi moj odnos s Anthonyjem izgleda fejk?'

Loren i Roberto nakon ispadanja iz 'Love Islanda Adria' otkrili u kakvom su odnosu: 'Mi smo par'

Pročitaj na Net.hr
Cindy Crawford sprema se na pravnu bitku nakon smrti sina: Razmatra tužbu i traži odgovorne
Već su izazvale lavinu reakcija, a sada su to ponovile: Heidi i Leni Klum ponovno provociraju
Svi su gledali pozornicu, a ona je privukla pažnju u publici: Hana Huljić zablistala u Lisinskom
'Svojoj tuzi dajem pokret': Petra Svrtan o majci Nini Erak, obitelji i magiji kazališta
Thompson pred okršaj u Splitu podsjetio na svoj veliki hit: 'Kad nam srca tuku zajedno'
A$AP Rocky nastupa u Zagrebu, a kod kuće ga čeka Rihanna: Ovo su njezine najvruće fotke
Od Modrićeve Vanje do Gvardiolove Lu: Pogledajte žene koje su osvojile srca Vatrenih
Iva Čagalj istražuje London: Pogledajte gdje izlazi i što nosi kći popularnog pjevača
Fatalna redateljica Sam Taylor-Johnson: Na setu je zavela 23 godine mlađeg tinejdžera
Jane Seymour očarao Split: Pokazala gdje je uživala u kavi i prefinom pecivu sa špinatom