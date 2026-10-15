Pao verbalni okršaj između Mili i Anje, a razlog je borba za Gašpera: 'Čisto da proba kakvog su okusa moje usne'

Novi izazov stavio je djevojke u nezgodnu situaciju jer su morale odabrati osobu koju smatraju najvećom zmijom u kući. Atmosfera se brzo zagrijala kada je došao red na donošenje teških odluka. Djevojke su morale izvući plastičnu zmiju iz pijeska i staviti je oko vrata onoj za koju misle da igra prljavo.

Nakon oštrih riječi, izazov je zahtijevao da djevojke oslobode jednog muškarca, daju mu dijamant i strastveno ga poljube. Mili je iskoristila taj trenutak za dodatnu provokaciju usmjerenu prema Anji , odabravši upravo Gašpera. Kasnije je svoj potez objasnila vrlo direktno i bez dlake na jeziku: "Iskreno sam poljubila Gašpara kao neki revanš zato što sam znala da će se Anja da ga poljubi poslije mene, pa čisto malo da proba kakvog su ukusa moje usne."

Anja nije ostala dužna na ove niske udarce i provokacije tijekom izazova. Odlučila je odgovoriti na optužbe i prozvala je Mili zbog njenog ponašanja pred drugima. Otvoreno joj je poručila: "Ma imaš takve komentare, ono želiš neku dramu. Želiš da me u smislu povrijediš i onda uskoro plačeš."

Sukob oko Gašpera pokazao je koliko su emocije jake te da su odnosi među djevojkama dosegli točku s koje nema brzog povratka. Atmosfera u vili ostaje iznimno napeta dok se islanderi pokušavaju oporaviti od ovog dramatičnog izazova. Svi s nestrpljenjem očekuju vidjeti kako će se ovaj ljubavni trokut dalje razvijati i hoće li se strasti ikada smiriti.

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