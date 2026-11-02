Planiraju budućnost? Iako su novi par, Luka već razmišlja o svadbi s Mili

U vili popularnog dating showa Love Island Adria svakodnevno se rađaju nova poznanstva, simpatije i ljubavne priče, a čini se da se odnos između Mili i Luke razvija u sve ozbiljnijem smjeru. Njih dvoje sada su zajedno u paru, a nakon zabave povodom Noći vještica odlučili su se povući i uživati u zajedničkim trenucima.
Dok su sjedili jedno uz drugo, Mili je šeširom vještice prekrila njihova lica, no iza njega se jasno moglo čuti ljubljenje. Čini se da im je društvo jednoga drugoga bilo sasvim dovoljno, a Luka nije skrivao koliko mu nova romansa znači.
"Stvarno osjećam da odnos s Mili raste iz dana u dan", priznao je Luka u ispovjedaonici.
Neočekivana izjava koja je nasmijala i razveselila Mili
Njihovi nježni trenuci ubrzo su postali još zanimljiviji kada je Luka, nakon polupca, iznenadio Mili neočekivanom izjavom.
"Ajme, ja ću tebe ženiti, pa to je strašno", rekao joj je, a Mili ga je odmah upitala što je točno rekao i što želi da je strašno. Zatražila je da ponovi svoju izjavu, što je Luka i učinio.
Iako je izjava zvučala prilično ozbiljno, opuštena atmosfera pokazala je koliko se dobro slažu i koliko im je ugodno u zajedničkom društvu.
Razgovori bez filtera i sloboda pokazivanja prave osobnosti
Luka je dodao kako mu se kod njihova odnosa najviše sviđa to što može biti potpuno opušten.
"Imam osjećaj da s tobom mogu biti svoj, mogu se zezati i lupati gluposti, ono, kul. Stvarno razumiješ, ono, wow", objasnio joj je.
Mili mu je uzvratila jednako iskrenim riječima i priznala da se uz njega osjeća slobodno pokazati svoju pravu osobnost.
"Znaš, meni je jako lijepo jer osjećam da mogu ja biti ja s tobom i ne znam jesam li ikad mogla pokazati ovu svoju stranu", poručila mu je.
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