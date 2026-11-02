Planiraju budućnost? Iako su novi par, Luka već razmišlja o svadbi s Mili

Odnos između Luke i Mili u vili dating showa 'Love Island Adria' iz dana u dan postaje sve čvršći, a nedavni romantični trenuci donijeli su i izjave koje su sve iznenadile

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U vili popularnog dating showa Love Island Adria svakodnevno se rađaju nova poznanstva, simpatije i ljubavne priče, a čini se da se odnos između Mili i Luke razvija u sve ozbiljnijem smjeru. Njih dvoje sada su zajedno u paru, a nakon zabave povodom Noći vještica odlučili su se povući i uživati u zajedničkim trenucima. Dok su sjedili jedno uz drugo, Mili je šeširom vještice prekrila njihova lica, no iza njega se jasno moglo čuti ljubljenje. Čini se da im je društvo jednoga drugoga bilo sasvim dovoljno, a Luka nije skrivao koliko mu nova romansa znači. "Stvarno osjećam da odnos s Mili raste iz dana u dan", priznao je Luka u ispovjedaonici.

icon-expand icon-close icon-close Mili i Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Neočekivana izjava koja je nasmijala i razveselila Mili

Njihovi nježni trenuci ubrzo su postali još zanimljiviji kada je Luka, nakon polupca, iznenadio Mili neočekivanom izjavom. "Ajme, ja ću tebe ženiti, pa to je strašno", rekao joj je, a Mili ga je odmah upitala što je točno rekao i što želi da je strašno. Zatražila je da ponovi svoju izjavu, što je Luka i učinio. Iako je izjava zvučala prilično ozbiljno, opuštena atmosfera pokazala je koliko se dobro slažu i koliko im je ugodno u zajedničkom društvu.

icon-expand Luka i Mili, Love Island Adria FOTO: Voyo

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