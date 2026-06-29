Pobjednici češkog 'Love Islanda' pronašli su ljubav: 'Kada sam ga vidjela, odmah sam znala da je to to'

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Patricie i Honzi, pobjednici češkog 'Love Islanda', u razgovoru za RTL.hr otvoreno su progovorili o svom iskustvu i otkrili što ih je motiviralo da se prijave za sudjelovanje u showu. Na samom početku razgovora, oboje su se složili oko primarnog razloga za ulazak u nepoznato. Nije se radilo o potrazi za slavom, već o iskrenoj želji za pronalaskom ljubavi. "Htjela sam se boriti za ljubav", izjavila je Patricie, naglasivši kako je u show ušla otvorenog srca i s nadom da će upoznati nekoga s kim može izgraditi dublji odnos.

icon-expand Patricie i Honzi, Love Island FOTO: RTL

Honzi je podijelio sličan sentiment, objašnjavajući kako je osjećao da je vrijeme za novo poglavlje u njegovom životu te da je reality show vidio kao jedinstvenu priliku za upoznavanje kompatibilne osobe u okruženju koje potiče zbližavanje.

Više od romanse

Iako je potraga za srodnom dušom bila na prvom mjestu, Patricie i Honzi istaknuli su kako su u show ušli i sa željom za stvaranjem novih prijateljstava i nezaboravnih uspomena. "Osim ljubavi, htjeli smo steći nove prijatelje i stvoriti sjećanja za cijeli život", objasnili su. Iskustvo života u vili s drugim ljudima, dijeljenje svakodnevnih trenutaka, izazova i radosti, bilo je jednako važno kao i romantični aspekt showa.

icon-expand Patricie i Honzi, Love Island FOTO: RTL

Prilagodba na život pod povećalom

Ulazak u vilu za svakog natjecatelja predstavlja šok, ne samo zbog novih ljudi i okruženja, već i zbog spoznaje da više ništa nije u potpunosti privatno. Patricie i Honzi priznaju da je početak bio izazovan. "Kamere su doslovno posvuda", prisjećaju se, opisujući kako je trebalo vremena da se naviknu na činjenicu da ih netko neprestano promatra. Ključni trenutak, kako ističu, dogodi se kada jednostavno odlučite "početi živjeti svoj život". "Sjećam se tih trenutaka kao da su bili jučer. Jednostavno piješ, jedeš i uživaš u prekrasnom okruženju i ljudima oko sebe", opisuje Patricie.

icon-expand Patricie i Honzi, Love Island FOTO: RTL

Potvrda ljubavi i život nakon showa

Nakon mjeseci nagađanja, Patricie i Honzi su s osmijehom potvrdili da je njihova veza i dalje snažna. "Još uvijek smo zajedno", kratko je, ali jasno rekao Honzi, čime je otklonio sve sumnje u budućnost njihove romanse. Njihova priča, koja je započela u vili pod budnim okom brojnih kamera, nastavila se razvijati daleko od očiju javnosti, gdje su se suočili s pravim izazovima zajedničkog života. Dok su u showu bili okruženi drugim natjecateljima i stalnim zadacima, sada grade svakodnevicu temeljenu na povjerenju i razumijevanju koje su izgradili u nesvakidašnjim uvjetima. Jedan od najzanimljivijih detalja koje su otkrili odnosi se na komunikaciju. Na iznenađenje mnogih, Honzi je povukao paralelu između iskustva u vili i života u Češkoj, ističući kako su postojale značajne razlike. Dok im život u Pragu, kako sugerira, možda omogućava otvoreniju ili drugačiju vrstu interakcije, izoliranost u vili natjerala ih je da se suoče s problemima direktno i bez odlaganja. Bili su primorani rješavati nesuglasice odmah, što je, čini se, ojačalo njihov odnos. Ta konstantna usmjerenost jedno na drugo, bez vanjskih ometanja, pokazala se ključnom za izgradnju duboke povezanosti.

icon-expand Patricie i Honzi, Love Island FOTO: RTL

Recept za uspjeh u reality uvjetima