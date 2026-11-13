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Love Island Adria

Pobjednici Drina i Valentin bez dlake na jeziku: Iskreno o islanderima, ljubavi i planovima

Pobjednici prve sezone Love Island Adria gostovali su u Bombaškoljki, gdje su progovorili o planovima za budućnost, odnosima s ostalim natjecateljima i svemu što se događalo iza vrata vile

RTL.hr
13.11.2026 13:32

Nakon što su pobijedili u prvoj sezoni showa Love Island Adria, Drina i Valentin ponovno su se našli pred kamerama, ovoga puta kao gosti pete epizode Bombaškoljke. Pobjednički par otvoreno je progovorio o tome kako izgleda život nakon izlaska iz vile, što planiraju u nadolazećem razdoblju, ali i kako danas gledaju na odnose koji su obilježili njihovo sudjelovanje u showu.

Drina, Valentin, Bombaškoljka
Drina, Valentin, Bombaškoljka FOTO: RTL

Drina i Valentin od samog su početka bili jedan od parova koji su privlačili pozornost gledatelja. Njihova priča započela je već prvim spajanjem u vili, a tijekom showa izgradili su odnos koji ih je na kraju doveo sve do pobjede. No, nakon intenzivnog iskustva u kojem su gotovo svakodnevno provodili vrijeme zajedno, sada ih čeka novo poglavlje - iza kamera.

Drina, Valentin, Bombaškoljka
Drina, Valentin, Bombaškoljka FOTO: RTL

U razgovoru su se dotaknuli i planova za budućnost, otkrivajući kako zamišljaju zajednički život nakon showa, kako će funkcionirati kada više neće biti zajedno 24 sata dnevno te razmišljaju li već o konkretnim sljedećim koracima u svojoj vezi.

Drina, Valentin, Bombaškoljka
Drina, Valentin, Bombaškoljka FOTO: RTL

Osim vlastitog odnosa, nisu zaobišli ni ostale bivše islandere. Komentirali su druge parove iz vile, podijelili svoje mišljenje o odnosima koji su se ondje razvijali te otkrili kako danas gledaju na pojedine situacije i dinamike među natjecateljima.

Što su sve otkrili o svojoj vezi, kakve planove imaju nakon pobjede i što misle o ostalim ljubavnim pričama koje su obilježile prvu sezonu showa, doznajte u novoj epizodi Bombaškoljke ekskluzivno na Voyo sutra u 21 sat!

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Love Island Adria

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