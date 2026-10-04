Podrugljivi ispad u vili! Roberto napao Valentina jer je bio u ženskom timu: 'Moramo ga prvo pitati ima li mengu'

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Nakon što je ženski tim izvojevao uvjerljivu i čistu pobjedu, muški dio ekipe pokazao je zapanjujući manjak sportskog duha. Umjesto da dostojanstveno čestitaju curama, krenuli su s podrugljivim opaskama, varanjem i komentarima na Valentina!

Genijalan potez Mili: Valentin kao tajno oružje!

Natjecanje je počelo podjelom u dva tima koje su predvodili Mili i Gašper. I dok su dečki pucali od samopouzdanja uvjereni u laku pobjedu, Mili je napravila maestralan taktički potez u svoj tim od šest članica regrutirala je jedinog muškarca kojeg je željela u ekipi, Valentina! Igre s balonima i brzo nošenje loptice u žlici potpuno su razotkrile nesmotrenost muškog tima. Unatoč tome što su dečki pribjegavali čak i otvorenom varanju kako bi izborili pobjedu, ženski tim ih je, uz Valentinovu pomoć, doslovno pomeo s terena.

icon-expand icon-close icon-close Ženski tim i Valentin, Love Island Adria FOTO: Voyo

Niski udarci i podrugljivi ispadi nakon poraza

Pritisnuti teškim porazom od djevojaka, muški ego u vili potpuno je potonuo. Dečki su prvo pokušali ublažiti blamažu tvrdnjama da su "namjerno pustili curama da pobijede", no ubrzo su njihove frustracije eskalirale u otvoreno podbadanje i ružne prozivke na Valentinov račun. Povod za napad bio je nadimak "girly pop", kojim su djevojke tijekom igara od milja bodrile Valentina. Roberto je prvi skočio, naglasivši kako bi njemu bilo "osobno uvredljivo" da ga žene tako zovu te da on to u životu ne bi tolerirao. No, prava eskalacija dogodila se kada je Anthony predložio da Valentina bace u bazen, na što se Roberto podrugljivo i bez imalo zadrške okomio na cintera: "Moramo ga prvo pitati ima li mengu!", dobacio je podrugljivo Roberto.

icon-expand Valentin, Roberto, Love Island Adria FOTO: Voyo

Djevojke zgrožene: 'Pokazali su pravo lice!'