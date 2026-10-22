Pogledajte kako su se islanderice provele izvan vile: Zakopane i ratne sjekire

Opuštanje daleko od muških pogleda i kamera donijelo je pregršt smijeha, dobrih vibracija, ali i neočekivanih pomirenja koja bi mogla promijeniti dinamiku u nastavku showa.

Atrakcija dana bila je avantura na otoku gdje su djevojke imale priliku maziti i jahati deve. Oduševljenje nisu skrivale, a nesvakidašnje okruženje poslužilo je kao savršena podloga za potpuno opuštanje.

Djevojke su se smjestile uz osvježavajuća pića te započele iskrene razgovore o svemu što ih muči u vili. Na tapeti su se, očekivano, našle teme o muškarcima, skrivenim emocijama i sočnim tajnama koje do sada nisu izlazile na vidjelo.

Najveće iznenađenje dana dogodilo se upravo tijekom jahanja deva, gdje su Mili i Anja iskoristile priliku da konačno sjednu i otvoreno porazgovaraju. Djevojke su se dotaknule svog odnosa, ali i nezaobilazne teme odnosa s Gašperom.

Nakon razmirica i nesuglasica koje su ih pratile proteklih dana, iskren razgovor u opuštenoj atmosferi urodio je plodom. Mili i Anja uspješno su izgladile sve nesporazume i službeno zakopale ratne sjekire, pokazavši da je žensko zajedništvo u vili trenutno na samom vrhuncu.

Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.