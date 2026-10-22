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Love Island Adria

Pogledajte kako su se islanderice provele izvan vile: Zakopane i ratne sjekire

Nakon napetih dana u vili 'Love Island Adria', djevojke su konačno dobile priliku za predah i to zahvaljujući Lidiji!

RTL.hr
22.10.2026 09:00

Lidia je ranije uspješno odradila tajnu misiju i svojoj ženskoj ekipi zaradila nezaboravan dan izvan vile, rezerviran isključivo za žensko druženje.

Opuštanje daleko od muških pogleda i kamera donijelo je pregršt smijeha, dobrih vibracija, ali i neočekivanih pomirenja koja bi mogla promijeniti dinamiku u nastavku showa.

Lara, Love Island Adria
Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Mazile deve i uživale uz piće

Atrakcija dana bila je avantura na otoku gdje su djevojke imale priliku maziti i jahati deve. Oduševljenje nisu skrivale, a nesvakidašnje okruženje poslužilo je kao savršena podloga za potpuno opuštanje.

Lidia, Drina, Love Island Adria
Lidia, Drina, Love Island Adria FOTO: Voyo

Djevojke su se smjestile uz osvježavajuća pića te započele iskrene razgovore o svemu što ih muči u vili. Na tapeti su se, očekivano, našle teme o muškarcima, skrivenim emocijama i sočnim tajnama koje do sada nisu izlazile na vidjelo.

Mili, Lara, Love Island Adria
Mili, Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Zakopane ratne sjekire na devama

Najveće iznenađenje dana dogodilo se upravo tijekom jahanja deva, gdje su Mili i Anja iskoristile priliku da konačno sjednu i otvoreno porazgovaraju. Djevojke su se dotaknule svog odnosa, ali i nezaobilazne teme odnosa s Gašperom.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Nakon razmirica i nesuglasica koje su ih pratile proteklih dana, iskren razgovor u opuštenoj atmosferi urodio je plodom. Mili i Anja uspješno su izgladile sve nesporazume i službeno zakopale ratne sjekire, pokazavši da je žensko zajedništvo u vili trenutno na samom vrhuncu.

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