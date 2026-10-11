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Love Island Adria

Pogledajte kako uživa mnogima omiljeni par! Nakon spoja bez kočnica, Lara priznala: 'Ovo mi je najbolji dan u životu!'

Ubrzo nakon povratka, Toni je dobio tajni zadatak odabrati djevojku za jutarnji spoj izvan vile te je bez puno razmišljanja odabrao upravo nju što je bio početak njihovog romantičnog i uzbudljivog dana na otvorenom moru

RTL.hr
11.10.2026 22:30

Lara nije bila nimalo iznenađena njegovim odabirom, samouvjereno prokomentiravši kako je ona ionako bila jedina i najbolja opcija. Njihovo druženje započelo je dinamičnom vožnjom na vodenom skuteru, što je donijelo pregršt smijeha, ali i malo opravdanog straha.

Lara je iskreno priznala da ima strah od otvorenog oceana i morskih pasa, napomenuvši da bi radije plivala s kornjačama ili dupinima. Toni se s druge strane odlično zabavljao i našalio na račun njezinih vozačkih sposobnosti, zapitavši je u šali tko joj je uopće dao dozvolu za upravljanje vodenim skuterom (jet-skijem).

Lara i Toni, Love Island Adria
Lara i Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

Otvoreni razgovori i raščišćavanje prošlosti

Kada su se strasti nakon brze vožnje smirile, par je iskoristio mirnije trenutke na brodu za iskrene razgovore u četiri oka. Lara je odmah otvorila temu njegovog idealnog tipa djevojke, prisjetivši se da je ranije spominjao kako naginje starijim plavušama. Toni ju je brzo umirio priznavši da je s njom kliknuo više nego s ijednom drugom djevojkom u vili te da mu je zapela za oko čim je kročio u show.

Lara i Toni, Love Island Adria
Lara i Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

Lara je istaknula kako joj se iznimno sviđaju njegov osmijeh i izravnost, naglasivši da su karakterno vrlo slični jer oboje govore točno ono što misle, bez ulepšavanja. Također je potpuno otvoreno usporedila spoj s Tonijem i svoj prijašnji odnos s Anthonyjem, priznavši da s Tonijem ima znatno kvalitetniju i dublju komunikaciju.

"Ovo mi je definitivno možda čak i najbolji dan u životu", oduševljeno je priznala Lara, dodavši kako ne želi prenagliti s izjavama, ali da joj se Toni počeo ozbiljno sviđati.

Lara i Toni, Love Island Adria
Lara i Toni, Love Island Adria FOTO: Voyo

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