Pogledajte novi nos fatalnog Borisa iz 'Love Islanda UK': Nakon operacije pokazao kako sada izgleda

Boris Vidović, atraktivni Slovenac koji je prošle godine postao prvi natjecatelj iz regije u britanskom hitu 'Love Island UK', ponovno je privukao pažnju pratitelja. Nakon što je nedavno otvoreno progovorio o korekciji nosa, kojom je, kako je objasnio, želio riješiti estetski problem, ali i poboljšati disanje, odlučio je otputovati u Barcelonu.
Na svom Instagram profilu objavio je niz fotografija iz katalonske prijestolnice, a uz objavu je kratko poručio: "Mislim da sam se zaljubio u ovo mjesto... Vratit ću se uskoro."
Barcelona ga je potpuno osvojila
Na fotografijama Boris pozira na jednoj od najpoznatijih gradskih vidikovaca s panoramskim pogledom na Barcelonu. U ležernom izdanju - crnoj majici, traper hlačama i bosih nogu - uživao je u zalasku sunca, a prizori grada očito su na njega ostavili snažan dojam.
Objava je brzo prikupila tisuće lajkova i brojne komentare pratitelja koji su se složili da Barcelona zaista ima posebnu čar.
Regionalna zvijezda nakon 'Love Islanda UK'
Boris je međunarodnu prepoznatljivost stekao sudjelovanjem u 12. sezoni britanskog Love Islanda UK', gdje je ušao kao "bombshell" u Casa Amor i vrlo brzo postao jedan od najzapaženijih kandidata. Nakon završetka showa nastavio je graditi karijeru modela i influencera, a njegove objave s putovanja redovito privlače veliku pažnju na društvenim mrežama.