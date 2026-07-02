Pogledajte novi nos fatalnog Borisa iz 'Love Islanda UK': Nakon operacije pokazao kako sada izgleda

Boris Vidović, atraktivni Slovenac koji je prošle godine postao prvi natjecatelj iz regije u britanskom hitu 'Love Island UK', ponovno je privukao pažnju pratitelja. Nakon što je nedavno otvoreno progovorio o korekciji nosa, kojom je, kako je objasnio, želio riješiti estetski problem, ali i poboljšati disanje, odlučio je otputovati u Barcelonu.

Na svom Instagram profilu objavio je niz fotografija iz katalonske prijestolnice, a uz objavu je kratko poručio: "Mislim da sam se zaljubio u ovo mjesto... Vratit ću se uskoro."