Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Love Island Adria

Pogledajte novi nos fatalnog Borisa iz 'Love Islanda UK': Nakon operacije pokazao kako sada izgleda

Slovenski model Boris Vidović, koji je osvojio gledateljice britanskog reality hita, nakon zahvata je otputovao u Barcelonu, a čini se da ga je španjolska metropola potpuno očarala

RTL.hr
02.07.2026 08:59

Boris Vidović, atraktivni Slovenac koji je prošle godine postao prvi natjecatelj iz regije u britanskom hitu 'Love Island UK', ponovno je privukao pažnju pratitelja. Nakon što je nedavno otvoreno progovorio o korekciji nosa, kojom je, kako je objasnio, želio riješiti estetski problem, ali i poboljšati disanje, odlučio je otputovati u Barcelonu.

Na svom Instagram profilu objavio je niz fotografija iz katalonske prijestolnice, a uz objavu je kratko poručio: "Mislim da sam se zaljubio u ovo mjesto... Vratit ću se uskoro."

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Barcelona ga je potpuno osvojila

Na fotografijama Boris pozira na jednoj od najpoznatijih gradskih vidikovaca s panoramskim pogledom na Barcelonu. U ležernom izdanju - crnoj majici, traper hlačama i bosih nogu - uživao je u zalasku sunca, a prizori grada očito su na njega ostavili snažan dojam.

Objava je brzo prikupila tisuće lajkova i brojne komentare pratitelja koji su se složili da Barcelona zaista ima posebnu čar.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Regionalna zvijezda nakon 'Love Islanda UK'

Boris je međunarodnu prepoznatljivost stekao sudjelovanjem u 12. sezoni britanskog Love Islanda UK', gdje je ušao kao "bombshell" u Casa Amor i vrlo brzo postao jedan od najzapaženijih kandidata. Nakon završetka showa nastavio je graditi karijeru modela i influencera, a njegove objave s putovanja redovito privlače veliku pažnju na društvenim mrežama.

love island uk love island adria boris love island
Love Island Adria

Na Voyo stiže nova sezona 'Love Islanda UK': Očekuju nas najdramatičniji ljubavni zapleti dosad

Love Island Adria

Sve o fatalnoj Yasmin, bankarici koja je zapalila 'Love Island' vilu uskim lateks haljinama

Moglo bi te zanimati

Ostavio posao policajca zbog 'Love Islanda', a sada ga kritizira i gradonačelnik: 'Potrošili smo vrijeme i novac na njegovu obuku'

Pobjednici češkog 'Love Islanda' pronašli su ljubav: 'Kada sam ga vidjela, odmah sam znala da je to to'

Tko je Toni Laites? Zgodna brineta koja je promijenila 'Love Island' zauvijek

Slovenac koji je zaludio Britanke ponovno pali društvene mreže: Boris iz 'Love Islanda' pokazao isklesano tijelo u Barceloni

Zaboravite pasivno gledanje: Pametna aplikacija daje gledateljima potpunu kontrolu nad sudbinama parova u 'Love Island Adria'!

Stiže reality koji će zaludjeti regiju! 'Love Island Adria' donosi ljubav, dramu i nagradu od 50.000 eura

Pročitaj na Net.hr
Držali se za ruke i razmjenjivali nježnosti: Katie Holmes snimljena s devet godina mlađim dečkom
Vrućim izdanjem podigla temperaturu: Bikini jedva obuzdao njezine obline
Baturina objavio fotografije s djevojkom, a ranije otkrio: 'Naše upoznavanje nije za medije'
Otkriveni šokantni detalji o glumici koju je Tito obožavao: 'Izuzetno je teško živjela'
Skidala se gola, tukla po realityju i slamala srca: Ovako izgleda 'prva srpska starleta'
Zbog njezinih fotografija internet gori: Pogledajte zašto je zovu najseksepilnijom Kolumbijkom
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde
Džejla pozirala s misterioznim muškarcem, a fanovi se odmah zapitali: Je li to Jakov Jozinović?
Blanka Vlašić proslavila poseban dan i pokazala tko stoji iza njezinih uspjeha