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Love Island Adria

Pogledajte prvo javljanje uživo iz vile 'Love Island Adria' dok aplikacija već ruši sve rekorde

Pripreme za najiščekivaniji ljetni spektakl privode se kraju!

RTL.hr
10.09.2026 10:26

Najpopularniji dating format na svijetu, Love Island Adria, službeno počinje u nedjelju u 20 sati, poslije RTL-a Danas, ekskluzivno na RTL-u i platformi Voyo. Za ovaj spektakularni projekt vladala je nevjerojatna pomama - produkcija je otkrila kako se za ulazak u vilu prijavilo više od 11.000 kandidata, a samo ih je 10 odabranih dobilo priliku života.

Ekipa RTL Danas donijela je ekskluzivni uvid iza kulisa izravno s egzotičnog Tenerifea, gdje se odvija ova velika regionalna avantura.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: RTL Danas

Atmosfera na jugoistoku otoka dovedena je do usijanja. Impozantna vila s ogromnom okućnicom prostire se na više od 1000 četvornih metara, a kandidati su trenutno u strogoj izolaciji na zasebnim lokacijama te nestrpljivo čekaju petak i službeno useljenje.

Reporterka Maja Oštro Flis javila se izravno iz vile te naglasila kako je prostor pod potpunim nadzorom produkcije. Detalje je otkrio Vanja Meandžija, kreativni producent showa:

"Na projektu radi više od 100 ljudi koji su se doselili ovdje i radit će sljedećih osam i više tjedana. Što se tiče snimanja, pokrili smo apsolutno sve - imamo 77 fiksnih kamera u kući i izvan nje, uz još pet mobilnih (ENG) kamera koje sve prate u stopu", objasnio je Vanja Meandžija.

Love Island Adria - Dragana Mićalović
Love Island Adria - Dragana Mićalović FOTO: Voyo

Voditeljica showa Dragana Mićalović ne skriva emocije te ističe da svim srcem navija za to da kandidati pronađu ljubav:

"Ja glasam za ljubav i voljela bih da što više ljudi ode s ovog otoka u paru. Rekla sam produkciji da ću izvršavati sve što mi kažu, ali bit ću na strani kandidata i voljela bih im nadomjestiti osjećaj da nisu sami te im biti poput člana obitelji", poručila je Dragana.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Aplikacija 'Love Island Adria' već je broj 1 u App Storeu!

Ono što ovaj show čini posebnim jest činjenica da će se sadržaj emitirati gotovo u realnom vremenu – gledatelji će u eteru gledati izuzetno svježe snimke snimljene svega dva dana ranije. Upravo ta dinamičnost omogućit će publici da u potpunosti kroji sudbinu kandidata putem službene mobilne aplikacije.

Dominik Beber, menadžer digitalnog razvoja, potvrdio je u javljanju uživo da je aplikacija u samo jednom danu ostvarila nezapamćen uspjeh:

"Lansirali smo aplikaciju na Google i App Store i već je danas broj jedan po skidanju, što nam daje super nadu. Ključna stvar jest da će korisnici moći izravno utjecati na sam show – ne samo odabirom koga žele izbaciti, nego će moći miješati karte, birati kakve će izazove kandidati raditi i što će se uopće događati u vili."

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

'Love Island Adria' stiže na platformu Voyo u nedjelju, 13. rujna od 20 sati, a aplikacija je dostupna već sada za preuzimanje na Play ili App Storeu.

Ne propustite 'Love Island Adria' od nedjelje u 20 sati na Voyo i RTL-u!

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