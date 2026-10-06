Pogledajte trenutak kada je Lara doznala da se Anthony ljubio s drugom curom

Opuštena atmosfera u vili 'Love Island Adria' u sekundi se pretvorila u poprište neočekivanih suza, gorkog razočaranja i teških saznanja

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Vijest o tajnom poljupcu dvoje natjecatelja izvan službenog izazova proširila se poput požara, a najveći udarac pretrpjela je Lara, kojoj je ovaj iznenadni rasplet događaja zadao pravu emotivnu bol.

Anja joj rekla istinu u lice

Nakon napetosti u vili, mir nije trajao ni jedan puni dan. Anja je odlučila prekinuti nagađanja te s Larom otvoreno podijeliti informaciju o kojoj se već počelo šuškati među ostalim kandidatima: "Znaš što se dogodilo? Anthony i Alisa su se poljubili u sjenici!", bez uvijanja joj je otkrila Anja. Iako je situacija u prvom trenutku zvučala kao uobičajeni trač, stvarni detalji brzo su potvrdili priču. Pokazalo se da taj intiman trenutak uopće nije bio dio nikakvog zadanog zadatka ili nagradne igre, već da su se emocije i strasti između Anthonyja i Alise rasplamsale u smjeru koji nitko nije očekivao.

icon-expand icon-close icon-close Lara, Love Island Adria FOTO: Voyo

Detalj na ruci koji joj je slomio srce: 'Pao mi je mrak na oči!'

Lari je ovo iznenadno saznanje palo izrazito teško. Bilo joj je gotovo nemoguće prihvatiti činjenicu da je Anthony u rekordnom roku okrenuo novu stranicu i nastavio dalje, a posebno ju je pogodilo što joj to nije imao hrabrosti reći u lice. No, ono što ju je u potpunosti dotuklo bio je jedan poseban komad nakita koji je primijetila na Alisinoj ruci. Anthony joj je znatno ranije u povjerenju priznao kako mu baš ta narukvica nosi golemo sentimentalno značenje: "Prije dva tjedna mi je rekao da ta narukvica za njega ima veliko sentimentalno značenje i da mu je jako važna. Tijekom razgovora primijetila sam je na njezinoj ruci i pao mi je mrak na oči! Odvratno mi je...", objašnjavala je razočarana i vidno potresena Lara, gledajući konačnu potvrdu svojih najgorih strahova.

icon-expand Anthony i Alisa, Love Island Adria FOTO: Voyo

'Kriv je samo on, za mene je ovo kraj!'