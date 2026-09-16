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Poljupci i ulazak novih djevojaka u potpunosti uzdrmali vilu: 'On ne voli plavuše pa mi je svejedno!'

Igra tajnih poljubaca s povezima na očima otkrila je skrivene želje, a ulazak novih natjecateljica stavio je na kušnju povjerenje parova čiji je odnos dosad djelovao neupitno

RTL.hr
16.09.2026 14:00

Večer je započela napetom igrom u kojoj islanderi s povezima preko očiju ljubili kandidate po svom izboru. No, najveći šok uslijedio je na samom kraju kada je otkriveno da posljednji poljupci nisu stigli od poznatih stanarki, već od dviju novih atrakcija koje su potajno ušle u vilu.

Nove djevojke nisu gubile vrijeme te su odmah dobile priliku izabrati zauzete dečke i odvesti ih na spojeve. Neki od najstabilnijih parova u vili tako su se u sekundi našli na velikom testu, a reakcije ugroženih djevojaka iznenadile su mnoge.

Love Island Adria
Love Island Adria FOTO: Voyo

Samouvjerenost ili samo dobra gluma?

Dok su njihovi partneri uživali u ugodnim razgovorima i novim licima, djevojke u vili pokušale su zadržati hladnu glavu i pokazati potpuno samopouzdanje.

"Ja se osjećam sigurno zato što znam da plavuše nisu njegov tip. Naša je konekcija jako dobra i radujem se ovom testu", poručila je jedna djevojka komentirajući odlazak svog partnera na spoj.

Ni druga stanarka čija se veza našla na udaru nije pokazala strah od nove konkurencije.

"Sve je u redu, ne bojim se ničega. Vjerujem u sve što mi je rekao. Ovo je prvi put u životu da se osjećam ovako sigurno", dodala je druga djevojka.

Mili, Loren, Love Island Adria
Mili, Loren, Love Island Adria FOTO: Voyo

Dečki uživaju u "dašku svježeg zraka"

Ipak, dok su djevojke u vili projicirale smirenost, muškarci na spojevima nisu djelovali nimalo suzdržano. Jedan od njih priznao je kako mu je nova djevojka došla kao "dašak svježeg zraka", dok je drugi ostao oduševljen tradicionalnim stavovima svoje nove pratilje.

Hoće li samouvjerenost ugroženih djevojaka ostati opravdana ili će novi spojevi dovesti do potpunog raspada dosadašnjih parova? Ne propustite - 'Love Island Adria' ekskluzivno na platformi Voyo od nedjelje do petka u 20 sati! Aplikacija je dostupna za preuzimanje na Play ili App Storeu.

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