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Love Island Adria

Ponižena Alja otkrila kako je Luka prešao sve granice: 'Napravio je to, a poznajemo se jedva dva dana'

Voditeljica Dragana Mićalović ispitala je Islandere i Islanderice kako bi pretresle najnovija zbivanja i drame iz vile

RTL.hr
02.10.2026 22:15

Tijekom iskrenog razgovora na kauču, slovenska natjecateljica Alja konačno je otvorila dušu i otkrila pravi razlog zašto je njezin kratki odnos s Lukom završio prije nego što je uopće pošteno počeo.

'Imala sam samo ručnik preko tijela'

Alja je bez ustručavanja opisala trenutak koji je u potpunosti presudio njezinoj romansi u vili. Priznala je kako jednostavno nije naviknuta na muškarce koji odmah prelaze granice i očekuju fizičku intimnost bez prethodnog građenja bliskosti i povjerenja.

"Bila sam u ručniku i tražila sam nešto u torbi, a on je išao prema meni", ispričala je Alja voditeljici Dragani.

Tada je uslijedio potez koji ju je momentalno ohladio. Luka ju je uštipnuo za stražnjicu, što je kod nje izazvalo ogromnu nelagodu. Naglasila je kako su se u tom trenutku poznavali jedva dva dana te da se, zbog činjenice da je ispod ručnika bila gola, osjećala iznimno izloženo, povrijeđeno i neugodno.

Alja, Love Island Adria
Alja, Love Island Adria FOTO: Voyo

Nesporazumi, optužbe i odbijanje drame

Nakon što se Alja naglo povukla, Luka je stekao dojam da ona po vili širi loše priče o njemu i narušava mu ugled među ostalim natjecateljima. Alja je te optužbe oštro odbacila, objasnivši kako je situaciju iz sobe povjerila isključivo djevojkama i to tek nakon što su je same pitale zašto je odjednom zahladila odnos s Lukom. Djevojke su se, navodi, u potpunosti složile s njom da je takvo ponašanje bilo neprimjereno.

Alja, Luka, Love Island Adria
Alja, Luka, Love Island Adria FOTO: Voyo

Da joj nije u cilju stvarati dodatnu dramu, pokazala je i kada ju je nova sudionica Alisa izravno pitala za detalje sukoba. Alja joj je odbila išta otkriti, odlučna u tome da detalje svog odnosa čuva isključivo unutar provjerenog kruga prijateljica.

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