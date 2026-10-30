'Ponosna sam na tebe, Gašpere': Voditeljica ostala zatečena njihovom iskrenošću, pale i prve ozbiljne odluke

Svojim smirenim stavom i međusobnim povjerenjem, Anja i Gašper na ispitivanju kod Dragane Mićalović dokazali su da su jedan od najstabilnijih parova u vili, no svjesni su da ih pravi izazovi tek očekuju

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Iako su mnogi u vili u početku sumnjali u njihov domet, Anja i Gašper iz dana u dan izgledaju sve skladnije i sigurnije u svoju ljubav. Tijekom razgovora s voditeljicom Draganom Mićalović, par je sjeo na kauč i bez imalo ustručavanja progovorio o svojim emocijama i svemu što su prošli zajedno. Gašper nije skrivao koliko mu znači opuštenost koju je pronašao uz Anju. "Stvarno volim što možemo normalno pričati bez da razmišljam previše", priznao je iskreno, dajući do znanja da je uz nju napokon pronašao mir koji mu je ranije nedostajao.

icon-expand icon-close icon-close Anja i Gašper, Love Island Adria FOTO: Voyo

Njegova zrelost i promjena u ponašanju nisu promaknule ni voditeljici. "Ponosna sam na tebe Gašpere, moram ti priznati. Što je sljedeće za vas kao par?", upitala ga je Dragana, želeći doznati u kojem smjeru plovi njihova romansa pred sam kraj showa.

icon-expand Dragana Mićalović, Love Island Adria FOTO: Voyo

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Gašper je ostao čvrsto na zemlji i otvoreno odgovorio kako gleda na razdoblje koje dolazi: "Pa da vidimo kako će to vani, mislim znamo se dobro tako da bit će neki test, ali samo da vidimo život." Anja se potpuno složila s njegovim razmišljanjem, istaknuvši kako su u vili dali sve od sebe te da je sada vrijeme za stvarne korake.

icon-expand Anja, Love Island Adria FOTO: Voyo