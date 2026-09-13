'Posebno me privlače Balkanci!': Poduzetnica hrvatskih korijena Loren stiže u 'Love Island Adria'

Ova uspješna vlasnica kreativne agencije i zaljubljenica u adrenalinski život vodila je nomadski stil života između Australije i Europe, a sada je spremna za novu, najuzbudljiviju životnu avanturu pred kamerama.

Loren je ambiciozna, vedra i neustrašiva djevojka koja se ne boji nepredvidivih odluka. Zanimljivo je da je pohađala zrakoplovnu školu, radila kao stjuardesa, željela se pridružiti ratnom zrakoplovstvu, a u planu joj je i polaganje pilotske dozvole. Odluku o prijavi u reality show donijela je spontano, tijekom godišnjeg odmora u Hrvatskoj. Kroz godine su joj mnogi govorili da bi bila savršena za ovakav format, a najveća podrška i navijačica u svemu joj je mama, uz bliske prijatelje koji je s nestrpljenjem prate.

Kada su u pitanju muško-ženski odnosi, Loren iza sebe ima tri ozbiljne veze i priznaje da se vrlo brzo zaljubljuje. Tada lako počne zamišljati zajedničku budućnost, zbog čega ponekad u početku ignorira znakove upozorenja. Ipak, ponovno vjeruje u ljubav na prvi pogled i točno zna što traži u muškarcu.

"Izgled nije presudan već je to karakter, to je važnije", jasna je Loren.

Privlače je snažni, duhoviti, ambiciozni i pustolovni muškarci, a posebno priznaje da ima slabost na Balkance. S druge strane, stvari koje nikako ne tolerira u vezi su loša higijena i preveliki ego. Priznaje kako će joj tijekom boravka u vili najviše nedostajati obitelj s kojom se čuje svakodnevno, prijatelji te glazba bez koje joj je teško zamisliti dan.